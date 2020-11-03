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Pela primeira vez desde que nova regra foi instituída, Palmeiras promove apenas três substituições

Assim que passou a ser permitida a utilização de cinco substitutos, o Verdão jamais havia se limitado ao número convencional
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 15:00

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a retomada do futebol, o prazo de substituições foi estendido para cinco, por determinação da Fifa. A medida, que deve vigorar até julho do ano que vem, veio em um momento oportuno, uma vez que os atletas ficaram mais de cem dias sem entrar em campo e tinham um intenso calendário de jogos pela frente.
Desde então, o Palmeiras jamais havia promovido apenas três substituições. Foi diante do Atlético-MG, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão, que Andrey Lopes se limitou ao número convencional para vencer a equipe de Sampaoli por 3 a 0.
Apesar das críticas por parte da torcida, Ramires é o jogador que mais está envolvido em substituições, com 16 em 29 partidas. Na partida desta segunda-feira, Cebola chegou a fazer mudanças no meio-campo, mas optou por Danilo, que ficou à disposição do Verdão depois de servir a Seleção Brasileira Sub-20.Costumeiramente, Willian e Lucas Lima também saem do banco de reservas para integrar a equipe do Palmeiras no decorrer da partida. Contudo, enquanto o camisa 29 foi utilizado no duelo contra o Galo, o meio-campista não teve a chance de mostrar serviço para Abel Ferreira, que assistiu ao jogo da tribuna do Allianz Parque.
Com o resultado, apesar de ter disputado apenas 18 jogos, o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na sexta posição e 28 pontos somados. De olho no Internacional, que lidera com 35 pontos, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), para enfrentar o Vasco.

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