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futebol

Pedro Raul lamenta momento ruim do Botafogo no Brasileirão e admite: 'Estamos devendo resultado'

Alvinegro chegou à marca de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro
e permanece na zona de rebaixamento...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 23:54

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:54

Crédito: Pedro Raul marcou o gol do Botafogo no fim da partida - Vitor Silva/Botafogo
Após a derrota para o Bahia por 2 a 1 no Nilton Santos, o Botafogo chegou à marca de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e permanece na zona de rebaixamento. Autor do gol do Glorioso, Pedro Raul lamentou o momento ruim que vive o Alvinegro e admitiu que o time está 'devendo resultados' para o torcedor.
- Tomar um gol no fim do primeiro tempo é sempre difícil. Levamos um gol que não estamos acostumados a tomar, que é de bola parada. Atitude que a gente teve no segundo tempo, se fosse a mesma no primeiro, a gente não teria tomado o gol que a gente tomou. É difícil falar nesse momento. É trabalhar, sabemos que estamos devendo resultado. Ver o que a gente errou nesse jogo e procurar não repetir contra o Fluminense - finalizou o atacante.
Com o resultado, o Botafogo segue com 11 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e está em penúltimo lugar. A equipe de Paulo Autuori volta aos gramados no próximo domingo, às 11h,no clássico com o Fluminense no Nilton Santos.

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