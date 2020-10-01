Pedro Raul lamenta momento ruim do Botafogo no Brasileirão e admite: 'Estamos devendo resultado'

Após a derrota para o Bahia por 2 a 1 no Nilton Santos, o Botafogo chegou à marca de dez jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e permanece na zona de rebaixamento. Autor do gol do Glorioso, Pedro Raul lamentou o momento ruim que vive o Alvinegro e admitiu que o time está 'devendo resultados' para o torcedor.

- Tomar um gol no fim do primeiro tempo é sempre difícil. Levamos um gol que não estamos acostumados a tomar, que é de bola parada. Atitude que a gente teve no segundo tempo, se fosse a mesma no primeiro, a gente não teria tomado o gol que a gente tomou. É difícil falar nesse momento. É trabalhar, sabemos que estamos devendo resultado. Ver o que a gente errou nesse jogo e procurar não repetir contra o Fluminense - finalizou o atacante.