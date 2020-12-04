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Patrick de Paula é o jogador de linha com mais minutos no Brasileirão pelo Palmeiras

Volante marcou um gol no último jogo do Verdão, mas saiu lesionado ainda no 1º tempo...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 07:34

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 07:34

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras goleou na última quarta-feira (03) o Delfín, do Equador, por 5 a 0 e mais uma vez o volante Patrick de Paula teve uma boa atuação, marcando um gol e justificando a sua titularidade, mesmo saindo lesionado durante a primeira metade do confronto. Com isso, o atleta se tornou o jogador de linha do Verdão com mais minutos em campo no Campeonato Brasileiro.
​O camisa 5 atuou em 18 partidas no Brasileirão, somando 1487 minutos em campo. Além disso, o atleta foi, durante a maioria da temporada, titular do Alviverde e por isso esteve presente em 37 partidas, marcando cinco vezes e interceptando 23 bolas, sendo o líder do elenco no quesito.
> Confira aqui a tabela da Libertadores 2020​A Cria da Academia começou sua caminhada no Verdão em 2017, quando se destacou atuando como meia no futebol amador no Rio de Janeiro. Nas categorias de base do maior campeão nacional, sagrou-se campeão do Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão Sub-20 e, em 2020, passou a atuar na equipe profissional, conquistando Campeonato Paulista.
O Palmeiras, sem Patrick de Paula, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita, entra em campo novamente no próximo sábado (05), contra o Santos, às 17h (horário de Brasília).

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