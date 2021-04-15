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Passes, movimentação e finalizações: os números de Benítez em sua estreia como titular do São Paulo

Argentino fez a sua segunda partida com a camisa tricolor...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 06:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 06:25
Crédito: Benítez teve boa atuação contra o Guarani (Paulo Pinto/São PauloFc.net
Titular pela primeira vez no São Paulo, Martín Benítez apresentou um pouco do seu cartão de visitas nesta quarta-feira. Após atuar por cerca de 20 minutos na goleada por 5 a 1 sobre o São Caetano, o argentino ganhou uma oportunidade entre os 11 iniciais de Hernán Crespo e não decepcionou. Contra o Guarani, participou de dois dos três gols da equipe na vitória por 3 a 2, deixando boa impressão.
Apesar de atuar quase sempre saindo da faixa central, o camisa 8 teve liberdade para percorrer todo o campo, se aproximando dos pontas para ser opção de passe. Mesmo não atuando os 90 minutos e tendo por característica carregar mais a bola do que ser um organizador, o meia tentou 37 passes na partida, completando 28. Quase o mesmo volume de Liziero - que saiu um poucos antes de Benítez -, por exemplo. Porém, com mais erros - o volante não completou apenas um.Benitez se movimentou bastante (Fonte: Footstats)Martín teve tranquilidade também para pisar na área e arriscar as conclusões. Junto de Vítor Bueno, autor do gol da vitória, foi o jogador que mais finalizou, com três tentativas. Na primeira, de direita, aos 15 minutos, quase marcou. Na segunda, de cabeça, aos 44, acertou o alvo e, no rebote, Wellington estufou as redes. Na terceira, errou o voleio.
Benítez foi ainda o responsável por iniciar a jogada do tento anotado por Igor Gomes. O passe em profundidade para o meia, nas costas da defesa, não resultou diretamente no gol, mas foi o que colocou o São Paulo mais próximo a área adversária. Uma pequena amostra da qualidade do argentino.
ESTATÍSTICAS DE BENÍTEZ CONTRA O GUARANI- Dados do Footstats
73 minutos em campo0 gols0 assistências​3 finalizações (1 certa)​37 passes (28 certos)2 lançamentos (1 certo)​5 cruzamentos (nenhum certo)1 drible (1 certo)​1 perda de posse de bola0 desarmes

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