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Liga dos Campeões

Partida entre PSG e Istanbul é interrompida após ato de racismo

O atacante Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Col?escu, de racismo e a partida foi paralisada após os jogadores se retirarem do campo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 19:17

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:17

Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Col?escu, de racismo
Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Col?escu, de racismo Crédito: Reprodução/EI
Um episódio lamentável na Liga dos Campeões. Durante a partida entre PSG e Istambul Basaksehir, pela fase de grupo da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (08), o atacante Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Col?escu, de racismo e a partida foi paralisada após os jogadores se retirarem do campo. 
Aos 15 minutos do primeiro tempo, começo de partida entre PSG e Istanbul Basaksehir, Demba Ba, atacante do time turco, acusou o quarto árbitro da partida de injúria racial contra o camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica, e acabou sendo expulso por reclamação. 
O ato gerou ainda mais revolta do atacante, que fez gesto para que os jogadores se retirassem de campo após o episódio de racismo. A partida foi interrompida quando todos os jogadores se retiraram de campo com forma de protesto. O ato está sendo investigado pela UEFA, que avalia o retorno da partida.

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