Partida entre PSG e Istanbul é interrompida após ato de racismo

Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Col?escu, de racismo Crédito: Reprodução/EI

Um episódio lamentável na Liga dos Campeões. Durante a partida entre PSG e Istambul Basaksehir, pela fase de grupo da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (08), o atacante Demba Ba acusou o quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Col?escu, de racismo e a partida foi paralisada após os jogadores se retirarem do campo.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, começo de partida entre PSG e Istanbul Basaksehir, Demba Ba, atacante do time turco, acusou o quarto árbitro da partida de injúria racial contra o camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica, e acabou sendo expulso por reclamação.