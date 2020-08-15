Paraná quebra a invencibilidade do Juventude e assume a ponta da Série B

Na Vila Capanema, o Paraná saiu atrás do Juventude, mas conseguiu virar e vencer o rival por 3 a 1. O resultado deixou o Tricolor na liderança da Série B, com sete pontos. O Jaconero vem logo atrás com um ponto a menos.Na próxima rodada, o Paraná visita o Guarani, em Campinas. O Juventude recebe o América-MG, em Caxias do Sul.
O confronto
O duelo começou agitado pelos dois times. Paraná e Juventude buscavam o ataque e davam trabalho aos goleiros. A sorte ficou para o Jaconero, que contou com Renato Cajá para disparar uma bomba de fora da área e ver o goleiro Alisson colaborar.
O gol colocou o Tricolor no ataque. O zagueiro Fabrício mandou uma cabeçada no travessão e deu sinais que o time estava no jogo.
Nos minutos finais não teve jeito. Na casa dos 39, Andrey pegou a sobra da grande área e mandou para o fundo da rede, 1 a 1. Antes mesmo do apito final o Paraná virou. No cruzamento da esquerda, Andrey apareceu no segundo pau e estufou a rede.
No segundo tempo o Paraná cozinhou o Juventude. O Tricolor deu a bola para o rival, que pouco fazia e cedia espaços na defesa. Cirúrgico, o terceiro gol veio aos 31 minutos, quando Bruno Gomes recebeu entre os zagueiros e mandou da entrada da área para ampliar, 3 a 1.