Paraná quebra a invencibilidade do Juventude e assume a ponta da Série B

Crédito: Divulgação/Paraná

Na Vila Capanema, o Paraná saiu atrás do Juventude, mas conseguiu virar e vencer o rival por 3 a 1. O resultado deixou o Tricolor na liderança da Série B, com sete pontos. O Jaconero vem logo atrás com um ponto a menos.Na próxima rodada, o Paraná visita o Guarani, em Campinas. O Juventude recebe o América-MG, em Caxias do Sul.

O confronto

O duelo começou agitado pelos dois times. Paraná e Juventude buscavam o ataque e davam trabalho aos goleiros. A sorte ficou para o Jaconero, que contou com Renato Cajá para disparar uma bomba de fora da área e ver o goleiro Alisson colaborar.

O gol colocou o Tricolor no ataque. O zagueiro Fabrício mandou uma cabeçada no travessão e deu sinais que o time estava no jogo.

Nos minutos finais não teve jeito. Na casa dos 39, Andrey pegou a sobra da grande área e mandou para o fundo da rede, 1 a 1. Antes mesmo do apito final o Paraná virou. No cruzamento da esquerda, Andrey apareceu no segundo pau e estufou a rede.