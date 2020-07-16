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Pará vê Santos no caminho certo em busca do título paulista: 'Vamos colher coisas boas'

Lateral elogiou o Santo André, primeiro adversário do Peixe na retomada do Estadual...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 11:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Bicampeão paulista pelo Santos, em 2010 e 2011, o lateral-direito Pará está confiante que pode repetir o feito neste ano pelo clube.
O Peixe recomeça a sua caminhada rumo a taça que não levanta há quatro anos, na próxima quarta-feira, quando encara o Santo André, pela 11ª rodada da competição, paralisada desde o dia 16 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus. Para essa volta, o camisa quatro vê um trabalho intenso, comandado pelo técnico Jesualdo Ferreira, desde a retomada dos treinos com bola, no dia 1º de julho, que colocará o Alvinegro Praiano no caminho certo para postular a conquista, separada por seis jogos.
– Claro que o ritmo de jogo só vem com você jogando, mas nossa equipe está no caminho certo e vamos crescer bastante no decorrer das partidas. Tenho certeza que lá na frente nós vamos colher coisas boas e queremos ir atrás desse título paulista – disse o atleta ao site oficial do clube.
Adversário do retorno, o Ramalhão é o líder geral da competição, enquanto o Peixe necessita de apenas um empate para confirmar a classificação às quartas de final. Segundo Pará, o clube do ABC Paulista segue qualificado, mesmo tendo perdido quatro peças consideradas titulares. Contudo, o lateral entende que não cabe ao elenco santista escolher adversários.
– Quando você joga e uma equipe gigante não tem que ficar escolhendo adversário. Mesmo com as mudanças no elenco, o Santo André é líder e continua sendo um grande time. Vai ser complicado, mas acredito que vamos fazer um ótimo jogo para iniciar esse novo ciclo com o pé direito – acrescentou.
Além dos Paulistas mencionados anteriormente, Pará também fez parte do elenco que conquistou a Libertadores de 2011 pelo Santos, transferindo-se no mesmo ano ao Grêmio. Também jogou no Flamengo, antes de retornar ao Peixe no ano passado. O seu contrato com o Alvinegro Praiano se encerra no fim desta temporada.

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