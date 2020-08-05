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futebol

Palmeiras tem vantagem em finais no Dérbi, mas retrospecto recente é ruim

Verdão e Corinthians disputaram dez decisões de campeonatos em mais de cem anos de rivalidade. Lado verde venceu em sete oportunidades, porém perdeu as últimas três...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 11:00

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:00

Crédito: Arquivo LANCE!
Palmeiras e Corinthians começam nesta quarta-feira (5) a disputar a décima primeira final direta de campeonato entre eles em 103 anos de rivalidade. O lado verde leva vantagem com sete canecos, porém as três vezes quem o Timão levou a melhor foram justamente nos últimos encontros.
O Alviverde sagrou-se campeão no estadual quatro vezes, duas no Rio-São Paulo, além do Campeonato Brasileiro, em 1994, na última conquista sobre o rival. Do outro lado, o Corinthians garantiu o título nas três últimas vezes em que se encontraram na decisão do Paulistão.Contando outras taças e torneios menores são 31 encontros finais, com 22 triunfos verdes contra nove dos alvinegros.
Palmeiras campeão contra o Corinthians:Campeonato Paulista: 1936, 1974 e 1993Campeonato Paulista Extra: 1936Rio São-Paulo: 1951 e 1993Campeonato Brasileiro: 1994
Corinthians campeão contra o Palmeiras:Campeonato Paulista: 1995, 1999 e 2018​

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