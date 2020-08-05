Palmeiras tem vantagem em finais no Dérbi, mas retrospecto recente é ruim

Palmeiras e Corinthians começam nesta quarta-feira (5) a disputar a décima primeira final direta de campeonato entre eles em 103 anos de rivalidade. O lado verde leva vantagem com sete canecos, porém as três vezes quem o Timão levou a melhor foram justamente nos últimos encontros.

O Alviverde sagrou-se campeão no estadual quatro vezes, duas no Rio-São Paulo, além do Campeonato Brasileiro, em 1994, na última conquista sobre o rival. Do outro lado, o Corinthians garantiu o título nas três últimas vezes em que se encontraram na decisão do Paulistão.Contando outras taças e torneios menores são 31 encontros finais, com 22 triunfos verdes contra nove dos alvinegros.