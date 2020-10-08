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futebol

Palmeiras renova contrato de Renan Victor, da base, até 2025

Cria da Academia e capitão do Sub-20, o atleta vem sendo relacionado constantemente por Vanderlei Luxemburgo no profissional do Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 20:05

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 20:05

Crédito: Reprodução/Instagram
O Palmeiras acertou a renovação de contrato de mais uma jovem promessa de sua categoria de base. Campeão Mundial Sub-17 com o Brasil e também com o Palmeiras, Renan Victor teve o seu vínculo com o Verdão estendido até 2025.
Canhoto, a cria alviverde pode jogar tanto de zagueiro como lateral esquerdo. No clube desde os 13 anos, Renan celebrou o acerto com o Palmeiras em suas redes sociais: – Só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Quero agradecer também a minha família por estar sempre ao meu lado e ao Palmeiras pela confiança no meu trabalho. Espero dar muito orgulho para esse clube e para toda torcida – afirmou o capitão do Sub-20 alviverde.
Renan vem sendo relacionado por Luxemburgo para os últimos jogos do Palmeiras e deve receber uma oportunidade no time profissional em breve, especialmente devido aos desfalques nos setores em que atua (casos de Gustavo Gómez e Matías Viña).
A renovação de Renan foi a oitava de uma 'Cria da Academia' em 2020. Antes dele, Wesley, Patrick de Paula, Lucas Esteves, Gabriel Menino, Gabriel Silva, Gabriel Veron e Henri tiveram seus contratos renovados com o clube.

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