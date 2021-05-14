Palmeiras pode avançar à semifinal do Paulistão pelo oitavo ano seguido

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras vai a Bragança Paulista nesta sexta-feira (14) em busca da classificação nas quartas de final do Paulistão 2021 contra o Red Bull Bragantino. Último campeão do Estadual, o Alviverde não é eliminado nesta fase da competição desde 2013, ano em que disputou a Série B.

Desde então, são sete edições, contabilizando quatro semifinais, três finais e um título. Em cinco oportunidades, a decisão foi para as penalidades e, em apenas uma – na última – o Verdão levou a melhor.

Curiosamente, a última eliminação do Palmeiras anterior à semifinais também ocorreu em uma disputa de pênaltis, vencida pelo Santos em 2013. Na ocasião, o time da Baixada saiu na frente logo cedo, mas cedeu o empate no final do jogo e prorrogou sua classificação. O goleiro Rafael brilhou nas penalidades e o Alviverde foi, enfim, eliminado.A contrapartida do duelo desta sexta é que, pela primeira vez desde 2013, o Verdão decidirá a vaga na próxima fase fora de casa. No ano da última desclassificação, a equipe foi à Vila Belmiro. Em todas as outras oportunidades o time jogou a partida de volta ou o jogo único como mandante.

Na temporada passada, a equipe, que viria a ser campeã do torneio, recebeu o Santo André pelas quartas do Paulista no Allianz Parque e venceu por 2 a 0, com gols de Marcos Rocha e Felipe Melo.

Para dar sequência à série de classificações nas quartas de final, o Palmeiras precisará vencer o RB Bragantino em sua casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 desta sexta. Caso avance, o clube enfrentará o Corinthians ou a Ferroviária, a depender do duelo desta sexta do time de Araquara contra o São Paulo.Campanha nas últimas edições do Paulista: