Palmeiras perde Danilo e Gabriel Menino para clássico com o Santos

Apesar da atuação convincente e da boa vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR no último sábado (28) no Allianz Parque, o Palmeiras já tem dois novos problemas para o clássico contra o Santos, fora de casa, no próximo domingo (06), pela 24ª rodada do Brasileirão.
Tanto Gabriel Menino como Danilo receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão a suspensão automática na próxima rodada. Ambos foram advertidos pelo árbitro no segundo tempo, quando o Palmeiras já possuía a vantagem no placar.
Danilo ganhou espaço entre os titulares com a lesão de Felipe Melo e vem fazendo por merecer a vaga, se destacando com desarmes, imposição física e lançamentos. Gabriel Menino foi novamente escalado na lateral-direita, onde já foi convocado para a Seleção Brasileira, e também foi bem, dando as duas assistências para os gols de Rony.As Crias da Academia se juntarão a Marcos Rocha e Renan, diagnosticados com coronavirus recentemente, na lista de desfalques para o clássico. Willian e Raphael Veiga, por sua vez, provavelmente já estarão de volta após cumprirem o protocolo de isolamento pela infecção de Covid-19.
Antes de enfrentar o Santos, o Palmeiras enfrenta o Delfín na quarta-feira (02), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Tendo vencido no Equador por 3 a 1, o Verdão pode perder por até 2 a 0 que mesmo assim garante a vaga na próxima fase. Danilo e Gabriel Menino tendem a seguir na equipe titular para esse jogo.