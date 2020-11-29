Palmeiras perde Danilo e Gabriel Menino para clássico com o Santos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar da atuação convincente e da boa vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR no último sábado (28) no Allianz Parque, o Palmeiras já tem dois novos problemas para o clássico contra o Santos, fora de casa, no próximo domingo (06), pela 24ª rodada do Brasileirão.

Tanto Gabriel Menino como Danilo receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão a suspensão automática na próxima rodada. Ambos foram advertidos pelo árbitro no segundo tempo, quando o Palmeiras já possuía a vantagem no placar.

Danilo ganhou espaço entre os titulares com a lesão de Felipe Melo e vem fazendo por merecer a vaga, se destacando com desarmes, imposição física e lançamentos. Gabriel Menino foi novamente escalado na lateral-direita, onde já foi convocado para a Seleção Brasileira, e também foi bem, dando as duas assistências para os gols de Rony.As Crias da Academia se juntarão a Marcos Rocha e Renan, diagnosticados com coronavirus recentemente, na lista de desfalques para o clássico. Willian e Raphael Veiga, por sua vez, provavelmente já estarão de volta após cumprirem o protocolo de isolamento pela infecção de Covid-19.