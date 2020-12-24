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Palmeiras busca empate com o América-MG na semifinal da Copa do Brasil

Como na Copa do Brasil não há o critério de gol fora, nova igualdade no jogo de volta leva a decisão para os pênaltis. Quem ganhar, avança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 01:00

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 01:00

Palmeiras e América-MG empataram em 1 a 1 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
Pem Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras desperdiçou uma grande chance de ir para Belo Horizonte com a vaga à final da Copa do Brasil bem encaminhada. Depois de 45 minutos ruins, cresceu bastante no segundo tempo, sufocou, mas não conseguiu a virada sobre o América-MG. Com o 1 a 1 no Allianz Parque, a decisão fica aberta para o jogo no Independência, na próxima quarta-feira (30).
Depois de nove vitórias seguidas no Allianz Arena, todas sem sofrer gols, o Palmeiras tropeçou em casa no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil ao "entregar" o gol aos mineiros e só conseguir a igualdade. Em busca da quinta final da Copa do Brasil, terá de mostrar menos afobação na hora de finalizar para se dar bem como visitante.

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Foram inúmeras finalizações do Palmeiras, sobretudo na etapa final. Nenhuma delas, contudo, conseguiu furar o paredão defensivo mineiro. Luiz Adriano é quem chegou mais perto. Como na Copa do Brasil não há o critério de gol fora, nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Quem ganhar, avança.
Abel Ferreira tinha Luiz Adriano à disposição após um mês longe por lesão muscular. Mas optou por um começar com ataque leve com Gabriel Veron, Rony e Willian. Queria abrir vantagem na decisão com velocidade e movimentação constante na frente.
Marcar forte e explorar os contragolpes, como fez muito bem nas casas de Corinthians e Internacional, era a tática do América-MG de Lisca. Sua equipe venceu ambos por 1 a 0 e novamente conseguiu sair na frente. O zagueiro Emerson Santos saiu jogando errado e presenteou Ademir, dentro da área. O atacante fez o gol com 19 minutos.
Pela primeira vez o Palmeiras de Abel sofreu um gol em casa. A equipe sentiu o golpe, demorando para colocar a cabeça no lugar. Errava passes fáceis que não costuma e quase não ameaçava o gol mineiro. Veron chegou perto do empate duas vezes. Falhou. Até, no minuto final da etapa, Marcos Rocha cobrar lateral na cabeça de Gustavo Gómez. Empate e alívio nos acréscimos.
Até então imbatível em seus domínios graças a futebol vistoso e letal, o Palmeiras foi para o vestiário comemorando o empate, mas ciente de que ficou devendo na primeira etapa. Faltou calma e capricho.

SEGUNDO TEMPO

O Palmeiras voltou melhor, com marcação adiantada e pressionando Faltava, apenas, mais precisão nas finalizações. O jogo equilibrado do primeiro tempo já não existia. Os paulistas se ajustaram e cansaram de criar e desperdiçar chances. Nenhuma clara, é verdade. O América-MG estava totalmente perdido diante de um enorme repertório ofensivo.
Mas se dominava a posse de bola e rondava a área mineira, a ansiedade jogava contra o Palmeiras. Luiz Adriano falhou na chance mais clara ao chutar em cima do goleiro. Acostumado a ganhar em casa, o Palmeiras amarga o primeiro empate com Abel Ferreira e buscará melhor sorte em Belo Horizonte.

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