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Paços de Ferreira, de Douglas Tanque, estreia na temporada com classificação na Taça da Liga

Após 1 a 1 no tempo normal contra o Gil Vicente, atacante marca na decisão por pênaltis e time avança para fase de grupos
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Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 20:00
Crédito: Divulgação/Paços de Ferreira
Em seu primeiro jogo oficial na temporada 2021/2022, o Paços de Ferreira, do atacante brasileiro Douglas Tanque, garantiu vaga na fase de grupos da Taça da Liga. Nesta sexta-feira (30/07), após empate em 1 a 1 no tempo normal contra o Gil Vicente, os Castores asseguraram a classificação ao vencerem por 4 a 3 na decisão por pênaltis.
Veja a tabela do PortuguêsNo Estádio da Capital do Móvel, a casa do Paços, Denílson abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, com o francês Bilel empatando para o Gil Vicente aos 13 minutos. Resultado que levou o jogo para os pênaltis. Douglas Tanque, maior artilheiro da história do clube, com 37 gols, foi o primeiro cobrador da equipe e colocou a bola no ângulo.
A Taça da Liga, criada em 2007, é uma espécie de torneio de verão, que abre a temporada em Portugal. O Paços só chegou à final na edição 2010/2011, quando amargou o vice-campeonato para o Benfica, maior vencedor da competição, com sete títulos – cinco deles com o técnico Jorge Jesus. A fase de grupos será composta por quatro grupos de três clubes cada, passando à fase final apenas o primeiro de cada um.
- Depois de alguns amistosos preparatórios, é muito bom voltar a disputar um jogo oficial. O time ainda está se ajustando, perdemos algumas peças em relação à boa temporada que fizemos, mas ganhamos outras, e essa vaga nos dá ainda mais motivação para a sequência. Até porque já teremos uma partida muito importante na próxima semana - disse Douglas Tanque.
O atacante se refere ao compromisso pela Conference League, novidade no calendário europeu em 2021, a mais nova competição criada pela UEFA. E o Paços de Ferreira, que conseguiu a vaga com o quinto lugar no Campeonato Português, estreia na terceira fase pré-eliminatória na próxima quinta-feira (05/08), contra o Larne FC, da Irlanda do Norte.
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