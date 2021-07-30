Paços de Ferreira, de Douglas Tanque, estreia na temporada com classificação na Taça da Liga

Crédito: Divulgação/Paços de Ferreira

Em seu primeiro jogo oficial na temporada 2021/2022, o Paços de Ferreira, do atacante brasileiro Douglas Tanque, garantiu vaga na fase de grupos da Taça da Liga. Nesta sexta-feira (30/07), após empate em 1 a 1 no tempo normal contra o Gil Vicente, os Castores asseguraram a classificação ao vencerem por 4 a 3 na decisão por pênaltis.

Veja a tabela do PortuguêsNo Estádio da Capital do Móvel, a casa do Paços, Denílson abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, com o francês Bilel empatando para o Gil Vicente aos 13 minutos. Resultado que levou o jogo para os pênaltis. Douglas Tanque, maior artilheiro da história do clube, com 37 gols, foi o primeiro cobrador da equipe e colocou a bola no ângulo.

A Taça da Liga, criada em 2007, é uma espécie de torneio de verão, que abre a temporada em Portugal. O Paços só chegou à final na edição 2010/2011, quando amargou o vice-campeonato para o Benfica, maior vencedor da competição, com sete títulos – cinco deles com o técnico Jorge Jesus. A fase de grupos será composta por quatro grupos de três clubes cada, passando à fase final apenas o primeiro de cada um.

- Depois de alguns amistosos preparatórios, é muito bom voltar a disputar um jogo oficial. O time ainda está se ajustando, perdemos algumas peças em relação à boa temporada que fizemos, mas ganhamos outras, e essa vaga nos dá ainda mais motivação para a sequência. Até porque já teremos uma partida muito importante na próxima semana - disse Douglas Tanque.