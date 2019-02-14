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Opinião: Serra pode sonhar, mas tem que manter os pés no chão

Principal objetivo tem que ser aproveitar os cofres cheios e se preparar bem para lutar pelo acesso à Série C
Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

14 fev 2019 às 17:46

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 17:46

Rael mostrou seu faro de matador e marcou o gol do Serra Crédito: Fernando Madeira
O Serra realizou um feito enorme ao vencer o Remo, na última quarta-feira (13), e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Além de quebrar o incômodo tabu (24 anos sem chegar à segunda fase da competição nacional) que assombrava o futebol capixaba, o Tricolor Serrano terá acesso a uma receita que, se bem administrada, será fundamental para o futuro da equipe na temporada em que a Série D do Campeonato Brasileiro se apresentará como um grande desafio.
Pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, o Serra teve direito a R$ 525 mil, dos quais pediu a antecipação de R$ 200 mil, ainda em 2018, para montar a equipe que disputou a Copa Espírito Santo daquele ano, de acordo com o repórter Richard Pinheiro, do Globoesporte.com/es. Restaram então R$ 325 mil nos cofres do clube. Agora, por conta do avanço à segunda fase da competição nacional, o Tricolor Serrano vai embolsar mais R$ 625 mil.
> Serra e Vasco se enfrentam no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil
Vale destacar que terá ainda uma parte significativa da renda do jogo contra o Vasco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Kleber Andrade, na próxima quarta-feira (20). Serão 60% dos rendimentos em caso de vitória, ou 40% em caso de derrota. Além da possibilidade de lucrar com um patrocínio pontual em uma partida que terá transmissão em TV aberta para boa parte do país.
A torcida do Serra lotou o Robertão para acompanhar a vitória sobre o Remo Crédito: Fernando Madeira
Essa quantia em dinheiro permitirá que o Serra se planeje bem para lutar pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada. A comissão técnica tem essa meta muito clara em seu planejamento. Após a vitória sobre o Remo, o técnico Cleiton Marcelino deixou bem claro que o Serra vai priorizar as competições nacionais.
"Essa vitória nos dá um segundo semestre com um planejamento melhor, o clube precisava dessa receita", esclareceu o treinador, mostrando que está pensando lá na frente. Agora cabe a diretoria estar alinhada à comissão técnica para gerir o recurso da melhor forma possível, que é montar um time competitivo para a Série D.
> Serra vence o Remo e vai encarar o Vasco na 2ª fase da Copa do Brasil
Difícil, mas não impossível
Dentro de campo, o Vasco é favorito contra o Serra. Terá mais torcida no estádio e jogadores decisivos em campo, como o atacante argentino Maxi López. Um adversário difícil, mas que já deu mostras que não é imbatível. Basta lembrar da primeira fase da Copa do Brasil quando o Cruz-Maltino sofreu para empatar com o Juazeiro, graças a um pênalti para lá de questionável no fim da partida. E quem ousa duvidar do Serra? Uma equipe que já venceu o Fluminense em pleno Maracanã e que não se intimida frente a grandes obstáculos. É permitido sonhar.

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