Opinião: Serra pode sonhar, mas tem que manter os pés no chão

Rael mostrou seu faro de matador e marcou o gol do Serra Crédito: Fernando Madeira

O Serra realizou um feito enorme ao vencer o Remo, na última quarta-feira (13), e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Além de quebrar o incômodo tabu (24 anos sem chegar à segunda fase da competição nacional) que assombrava o futebol capixaba, o Tricolor Serrano terá acesso a uma receita que, se bem administrada, será fundamental para o futuro da equipe na temporada em que a Série D do Campeonato Brasileiro se apresentará como um grande desafio.

Pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, o Serra teve direito a R$ 525 mil, dos quais pediu a antecipação de R$ 200 mil, ainda em 2018, para montar a equipe que disputou a Copa Espírito Santo daquele ano, de acordo com o repórter Richard Pinheiro, do Globoesporte.com/es. Restaram então R$ 325 mil nos cofres do clube. Agora, por conta do avanço à segunda fase da competição nacional, o Tricolor Serrano vai embolsar mais R$ 625 mil.

Vale destacar que terá ainda uma parte significativa da renda do jogo contra o Vasco, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no Kleber Andrade, na próxima quarta-feira (20). Serão 60% dos rendimentos em caso de vitória, ou 40% em caso de derrota. Além da possibilidade de lucrar com um patrocínio pontual em uma partida que terá transmissão em TV aberta para boa parte do país.

A torcida do Serra lotou o Robertão para acompanhar a vitória sobre o Remo Crédito: Fernando Madeira

Essa quantia em dinheiro permitirá que o Serra se planeje bem para lutar pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube na temporada. A comissão técnica tem essa meta muito clara em seu planejamento. Após a vitória sobre o Remo, o técnico Cleiton Marcelino deixou bem claro que o Serra vai priorizar as competições nacionais.

"Essa vitória nos dá um segundo semestre com um planejamento melhor, o clube precisava dessa receita", esclareceu o treinador, mostrando que está pensando lá na frente. Agora cabe a diretoria estar alinhada à comissão técnica para gerir o recurso da melhor forma possível, que é montar um time competitivo para a Série D.

Difícil, mas não impossível