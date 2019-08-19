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"VARgonha"

OPINIÃO: "VAR escancarou o nível fraco da arbitragem brasileira"

Não marcação do pênalti clamoroso de Tiago Volpi, do São Paulo, em atacante do Ceará, deixa dúvidas se estamos prontos para usar esta tecnologia

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 09:20

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

19 ago 2019 às 09:20
Que o nível da arbitragem brasileira é ruim não chega a ser nenhuma novidade, mas a introdução do árbitro de vídeo, o popular VAR, escancarou como os assopradores de apito precisam ser urgentemente profissionalizados (os bandeirinhas também). Com quase um turno de Campeonato Brasileiro, a cada rodada fica constatado a necessidade de se repensar a formação dos responsáveis pela condução dos jogos.
Tiago Volpi, do São Paulo, cometeu pênalti em Felippe Cardoso, do Ceará, mas o lance foi ignorado pelo juiz de campo e passou batido pelo VAR Crédito: Antônio Cícero/Agência Estado
A não marcação do pênalti escandaloso cometido pelo goleiro Tiago Volpi, do São Paulo, em Felippe Cardoso, do Ceará, é daqueles lances onde não se entende como foi ignorado pela arbitragem. Antes do VAR, embora ainda possa parecer absurdo tamanho a clareza da jogada, existia a prerrogativa de que o juiz pudesse estar com a visão encoberta. Ainda assim, o bandeirinha tinha visão lateral suficiente para observar e sinalizar ao juiz. Mas agora existe o VAR... e que fique claro, a tecnologia não tem culpa de nada, o erro está na maneira como é operada e por quem está à frente dela.
Não dá para entender como um pênalti clamoroso e tão cristalino passou batido. Dá margem até para o torcedor pensar em favorecimento a time A ou B, mas na verdade é uma completa ruindade. Lamentavelmente, com o VAR, nossos árbitros estão enxergando demais o que não devem, causando confusão em quem está no estádio e assiste pela televisão, e ignorando bizarramente lances que nem interpretativos são.
VEJA O LANCE
E que fique claro que cito essa jogada, especificamente, por ter sido a de maior repercussão na rodada do final de semana. Poderia citar aqui ainda o pênalti não marcado em Ganso, do Fluminense, não tão claro como o do jogo entre São Paulo e Ceará, mas também fácil de ser revisado e notado o erro inicial.
> De volta à zona de rebaixamento, Fluminense demite o técnico Fernando Diniz
Apenas para ficar claro: erro sempre existiu e seguirá existindo no futebol, mas com o VAR jogadas tão evidentes não podem passar batidas. O ponto chave dessa questão não é nem a não marcação do fato, pois o que prevalece no futebol é a opinião do juiz de campo. O que mais incomoda é a não revisão ou o árbitro sequer ir checar o lance. Parece até que existe uma birra entre os juiz do campo e o que está à frente do monitor, um querendo se sobressair sobre o outro.
É até certo ponto aceitável que se comentam algumas falhas, pois o sistema é relativamente recente no Brasil, entretanto há erros e erros. Os que estão acontecendo não podem mais acontecer. Influenciam diretamente nos resultados e na classificação.
Melhorem, caso contrário a "VARgonha" será ainda maior. Os responsáveis pela gestão da arbitragem também precisam pôr a cara à tapa.  Não dá para ser omisso, mais uma vez, diante dessa bizarrice. 
 

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