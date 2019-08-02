Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cheirinho, gostoso!

O cheiro no Flamengo agora é outro! É de vaga nas quartas da Libertadores

Com Gabigol inspirado, Mengão supera os próprios carmas e segue na luta pelo bi da América

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 22:10

Publicado em 

01 ago 2019 às 22:10
Por Zé Pitaco
Já estavam com os memes da flamengada prontos, né? Hahahahahaha. Podem guardar aí, pois desta vez o Mengão não deu esse gostinho aos rivais, muito por conta da atuação destacada de Gabigol, que incorporou o espírito de Vinicius Junior Ciclope e também anotou dois gols contra o Emelec. Não pegou a referência? A montagem abaixo vai te ajudar.
Vinicius Junior emprestou os óculos para Gabigol brilhar diante do Emelec Crédito: Divulgação/Flamengo e Agência Estado
Aparentemente o Flamengo entendeu o que precisa fazer para se dar bem na Libertadores. Não que tenha feito uma obra perfeita, longe disso, mas fez o suficiente para reverter a desvantagem patética do jogo de ida, devolveu o 2 a 0, e nos pênaltis viu Diego Alves justificar a fama de pegador de pênaltis. O papelão nas cobranças diante do Athletico-PR (leia Afletico-PR) na Copa do Brasil serviu de ensinamento.
Leia mais: Diego Alves brilha e Flamengo elimina o Emelec na Libertadores
Agora pintou o Internacional pelo caminho nas quartas de final. E pelo Colorado tem um tal de Paolo Guerrero, que anda embaçado. Mas aí, tô confiando nesse Mengão moderno de Jorge Jesus. Ainda tá meio capenga, mas já dá mostras de que pode aprontar. Vai ser campeão? Sei lá, bicho. Não sou vidente. Aliás, flamenguista nenhum duvida depois do que viu na quarta-feira no Maracanã.
Não existe meio termo quando o assunto é Flamengo. Se ganha, é o melhor do mundo. Se perde, é pior que o Ibis. A bipolaridade de sentimentos é marca registrada da nação, como gosta de ser chamada.
No mais, sem mais. Vou nessa! 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados