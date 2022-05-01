No Shimizu, Carlinhos quer boa sequência da equipe na temporada

Um dos grandes destaques do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos espera fazer um ótimo ano com a camisa do clube em 2022. Motivado para conquistar esse objetivo, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço recentemente, falou sobre sua luta para que isso aconteça.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para crescer e melhorar meus números no clube. Estou muito focado em evoluir nestas próximas semanas para ajudar o grupo dentro e fora de campo nesta sequência da temporada - disse.