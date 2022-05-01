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futebol

No Shimizu, Carlinhos quer boa sequência da equipe na temporada

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
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Publicado em 01 de Maio de 2022 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 14:16
Um dos grandes destaques do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos espera fazer um ótimo ano com a camisa do clube em 2022. Motivado para conquistar esse objetivo, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço recentemente, falou sobre sua luta para que isso aconteça.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para crescer e melhorar meus números no clube. Estou muito focado em evoluir nestas próximas semanas para ajudar o grupo dentro e fora de campo nesta sequência da temporada - disse.
Segundo o jogador, o Shimizu tem tudo para ter um ano positivo em 2022.
- Nosso grupo tem muito potencial e vai com tudo para fazer um grande ano em 2022. Temos que manter o ritmo forte nos treinos e jogos para alcançarmos nossas metas.
Crédito: CarlinhosseesperaajudaroShimizunaJ-League(Foto:Divulgação

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