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No 'Resenha ESPN', Talisca reclama não ter sido convocado para Copa de 2018: 'Fiz 38 gols na temporada'

Meia-atacante afirma ter ficado decepcionado por não ter sido lembrado por Tite...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 15:02
Crédito: Pedro Martins/MoWa Press
O Resenha ESPN inédito desta semana recebe o meia-atacante Anderson Talisca. O jogador baiano de Feira de Santana é destaque do Al Nassr Riad, da Arábia Saudita, e além de comentar sobre a sua carreira, no programa ele não escondeu a mágoa por não ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2018.Revelado pelo Bahia, Talisca despontou para o futebol mundial atuando por Benfica e Besiktas, onde foi eleito revelação da UEFA Champions League da temporada 2017-18, além de garantir o título do Campeonato Turco da temporada 2016-17. O atleta também acumula em seu currículo uma passagem pelo futebol da China, onde atuou pelo Guangzhou Evergrande.
+ VEJA A TABELA E SIMULE RESULTADOS DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
No Resenha, Anderson Talisca, que teve grande temporada em 2018 e foi destaque no futebol europeu, lamentou não ter sido convocado para Copa do Mundo da Rússia.
Apresentado por André Plihal, com participações de Silas e Fábio Luciano, o Resenha ESPN será destaque do canal ESPN Brasil nesta sexta-feira, a partir das 22h

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