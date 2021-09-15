No 'Resenha ESPN', Talisca reclama não ter sido convocado para Copa de 2018: 'Fiz 38 gols na temporada'

O Resenha ESPN inédito desta semana recebe o meia-atacante Anderson Talisca. O jogador baiano de Feira de Santana é destaque do Al Nassr Riad, da Arábia Saudita, e além de comentar sobre a sua carreira, no programa ele não escondeu a mágoa por não ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2018.Revelado pelo Bahia, Talisca despontou para o futebol mundial atuando por Benfica e Besiktas, onde foi eleito revelação da UEFA Champions League da temporada 2017-18, além de garantir o título do Campeonato Turco da temporada 2016-17. O atleta também acumula em seu currículo uma passagem pelo futebol da China, onde atuou pelo Guangzhou Evergrande.