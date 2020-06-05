No Paços de Ferreira, Douglas Tanque revela carinho pelo Corinthians

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Douglas Tanque é mais um dos brasileiros que saem cedo no país. Com passagens por clubes conhecidos do Brasil, o atacante está desde 2018 no Paços de Ferreira, de Portugal. Em entrevista ao LANCE!, ele relembrou do Corinthians com carinho.

- Acompanho muito (o futebol brasileiro). Sonho em voltar algum dia, no final da carreira... vai depender também da proposta e do clube. Tenho um carinho muito grande pelo Corinthians mesmo sem atuar no profissional. Penso que meu jogo é a cara do clube. Mas receber uma proposta de time grande seria uma honra.

Tanque revelou que a situação em Portugal está se normalizando aos poucos depois do coronavírus.

- Aqui no clube vieram uns especialistas e fizeram testes em todos que estão no clube. A situação está muito bem controlada, tudo está voltando ao normal, mas com uso de máscaras. Todo o comércio está aberto.

O Paços de Ferreira, assim como outros clubes em Portugal, orientaram os jogadores durante o tempo em casa.

- Fizemos treino em vídeos com a comissão técnica. Não é o mesmo treino do campo, mas eu e meus companheiros fomos muitos profissionais e conseguimos manter um pouco a forma em casa

Sobre gols, Tanque não tem preferência por fazê-los. O desejo do atacante é conseguir ajudar a equipe e conquistar vitórias.