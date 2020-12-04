No Nilton Santos, Flamengo venceu mais do que o dobro de clássicos do que o Botafogo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Neste sábado, o Flamengo visita o Botafogo no Nilton Santos, às 17h. O clássico pelo Brasileirão será o 20º disputado no estádio, que passou a receber os confrontos entre os cariocas em 2009. O histórico Rubro-Negro no palco, casa do Alvinegro, é positivo: são sete vitórias, nove empates e apenas três derrotas.

A partida, pela 24ª rodada do Brasileiro, terá transmissão em Tempo Real do L!.Os triunfos rubro-negros foram pelo Brasileirão e Carioca de 2019 (1 a 0 e 2 a 1), pelo Carioca de 2018 (1 a 0), pelo Carioca de 2017 (2 a 1), pelo Carioca de 2013 (1 a 0), pelo Carioca de 2011 (2 a 0) e pelo Brasileirão de 2009 (1 a 0).