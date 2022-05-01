No duelo de tigres, Criciúma sai na frente, mas cede empate ao Novorizontino pela Série B

Na manhã deste domingo (1), Criciúma e Novorizontino ficaram no empate de 1 a 1, pelo Brasileirão Série B. Em casa, o time catarinense saiu na frente, com Zé Marcos. Entretanto, logo depois da expulsão de Tiago Marques, os paulistas deixaram tudo igual. Com o resultado, os mandantes chegaram aos cinco pontos e ocupam a 13ª colocação. Enquanto isso, os visitantes ficam com três, no 19° lugar.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela Série B na próxima quarta-feira (4). Às 19h, o Novorizontino recebe o CRB. Enquanto isso, às 21h, o Criciúma encara o CSA, fora de casa.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSETAPA DE UM TIME SÓO primeiro tempo no Heriberto Hülse foi de amplo domínio do Criciúma. Jogando em casa, o Tigre pressionou a saída de bola do Novorizontino a todo instante e conseguiu arrumar algumas finalizações. Apesar disso, a pontaria não permitiu que os mandantes saíssem na frente.

Enquanto isso, o Novorizontino mal conseguiu passar do setor de meio de campo. A bola rodou entre os zagueiros do time paulista quando a equipe teve a bola, mas pouco chegou nos atacantes, levando o 0 a 0 para o intervalo.

SAIU EM VANTAGEM, MAS...Na volta para o segundo tempo, Cláudio Tencati fez uma mudança que mudaria o rumo da partida: tirou Negueba e colocou Tiago Marques. Logo nos primeiros minutos, o Criciúma abriu o placar, mas não com o atacante. Marquinhos Gabriel alçou bola na área e Zé Marcos completou para o gol.

Com a vantagem no placar, o Criciúma parecia ficar mais tranquilo no jogo, mas tudo mudou quando Tiago Marques tomou dois cartões amarelos ainda antes da reta final do confronto e foi expulso. A consequência não demorou muito a chegar. Pouco depois, Lucas Tocantins deixou tudo igual e fechou o placar em 1 a 1.FICHA TÉCNICACRICÚMA 1 X 1 NOVORIZONTINO​​​​​​Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)Data e hora: 01/05/2022 - 11h (de Brasília)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)​Cartões amarelos: Negueba, Claudinho, Tiago Marques (Criciúma), Jhony Douglas, Rodolfo Filemon, Lucas Tocantins, Romário (Novorizontino)Cartões vermelhos: Tiago Marques (Criciúma)

GOLS: Zé Marcos (4'/2°T) (1-0), Lucas Tocantins (28'/2°T) (1-1)

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)​Gustavo; Claudinho (Cristovam, aos 19'/2°T), Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Marquinhos Gabriel (Thiago Alagoano, aos 39'/2°T); Rafael Bilú (Hygor, aos 34'/2°T), Negueba (Tiago Marques, aos 0'/2°T) e Fellipe Mateus (Marcos Serrato, aos 34'/2°T).

NOVORIZONTINO (Técnico: Allan Aal)

Giovanni; Felipe Rodrigues, Joílson, Ligger e Romário; Jhony Douglas (Hélio, aos 17'/2°T), Gustavo Bochecha (Felipe Albuquerque, aos 17'/2°T) e Diego Torres; Willean Lepo, Quirino (Welliton, aos 42'/2°T) e Lucas Tocantins (Douglas Baggio, aos 32'/2°T).