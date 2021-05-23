Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nino diz que não faltou entrega ao Fluminense e pede que torcida 'se identifique com a luta' em final
futebol

Nino diz que não faltou entrega ao Fluminense e pede que torcida 'se identifique com a luta' em final

Zagueiro admitiu erros, mas analisou a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, na decisão do Campeonato Carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 23:33

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:33

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Não deu para o Fluminense. Neste sábado, a equipe perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, na final do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o zagueiro Nino ressaltou a luta dos jogadores tricolores, mas admitiu os erros ao longo da decisão. O jogador pediu a compreensão dos torcedores.
> ATUAÇÕES: Marcos Felipe falha e leva a pior nota do Fluminense na final; Caio Paulista vai bem
- Não faltou entrega, não faltou luta. Erramos sim, em alguns aspectos, no jogo de hoje. Mas espero que os torcedores se identifiquem com nossa luta. Algumas coisas fogem do nosso controle. Precisamos de continuidade. Saímos muito decepcionados, queríamos o título Peço desculpas para aqueles que esperavam o resultado assim como a gente. Vamos fazer de tudo para honrar a camisa do Fluminense - afirmou à "Record".
Veja como ficou a tabela do Campeonato Carioca
O Fluminense precisará se reerguer rápido da derrota. Isso porque já na próxima terça-feira a equipe terá a última e decisiva rodada da fase de grupos da Libertadores diante do River Plate (ARG), na Argentina. O Flu precisa vencer e, caso empate e ou perca, torce por um tropeço do Junior Barranquilla (COL).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados