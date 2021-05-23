Nino diz que não faltou entrega ao Fluminense e pede que torcida 'se identifique com a luta' em final

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Não deu para o Fluminense. Neste sábado, a equipe perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, na final do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o zagueiro Nino ressaltou a luta dos jogadores tricolores, mas admitiu os erros ao longo da decisão. O jogador pediu a compreensão dos torcedores.

> ATUAÇÕES: Marcos Felipe falha e leva a pior nota do Fluminense na final; Caio Paulista vai bem

- Não faltou entrega, não faltou luta. Erramos sim, em alguns aspectos, no jogo de hoje. Mas espero que os torcedores se identifiquem com nossa luta. Algumas coisas fogem do nosso controle. Precisamos de continuidade. Saímos muito decepcionados, queríamos o título Peço desculpas para aqueles que esperavam o resultado assim como a gente. Vamos fazer de tudo para honrar a camisa do Fluminense - afirmou à "Record".

Veja como ficou a tabela do Campeonato Carioca