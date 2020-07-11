Nino desfalca o Fluminense na primeira partida da final do Carioca

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense sofreu uma baixa significativa na briga pelo título Carioca, neste sábado. O zagueiro Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e não será relacionado para o jogo de ida da decisão do Estadual, às 16 deste domingo, no Maracanã, contra o Flamengo.

A lesão aconteceu durante o treino da da última sexta-feira e foi confirmada por exames. O Tricolor não tem por hábito não estimar o tempo de recuperação e de retorno dos atletas. Para a vaga, o técnico Odair Hellmann tem como opções Digão e Luccas Claro para formar a dupla de zaga com Matheus Ferraz.

Aos 23 anos, o zagueiro natural de Recife (PE) chegou ao Flu no começo do ano passado e superou a desconfiança dos torcedores. Como tempo, tornou-se uma referência defensiva e manteve os status de titular com os três treinadores que passaram pelas Laranjeiras em 2019: Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira e Marcão e em 2020, com Odair Hellmann. Em dezembro, teve o contrato renovado por mais três temporadas.