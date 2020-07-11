Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nino desfalca o Fluminense na primeira partida da final do Carioca

Zagueiro do Tricolor sofreu uma entorse no joelho esquerdo e não será relacionado para o jogo de ida da decisão do Estadual, neste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 17:07

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 17:07

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense sofreu uma baixa significativa na briga pelo título Carioca, neste sábado. O zagueiro Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo e não será relacionado para o jogo de ida da decisão do Estadual, às 16 deste domingo, no Maracanã, contra o Flamengo.
A lesão aconteceu durante o treino da da última sexta-feira e foi confirmada por exames. O Tricolor não tem por hábito não estimar o tempo de recuperação e de retorno dos atletas. Para a vaga, o técnico Odair Hellmann tem como opções Digão e Luccas Claro para formar a dupla de zaga com Matheus Ferraz.
Aos 23 anos, o zagueiro natural de Recife (PE) chegou ao Flu no começo do ano passado e superou a desconfiança dos torcedores. Como tempo, tornou-se uma referência defensiva e manteve os status de titular com os três treinadores que passaram pelas Laranjeiras em 2019: Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira e Marcão e em 2020, com Odair Hellmann. Em dezembro, teve o contrato renovado por mais três temporadas.
Fluminense e Flamengo iniciam a decisão do Carioca, neste domingo, depois do Tricolor vencer nos pênaltis a decisão da Taça Rio. Na quarta-feira seguinte será disputado o jogo de volta. Não há vantagem do empate nos duelos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados