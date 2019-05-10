Home
>
Futebol
>
Neymar é punido com três jogos de suspensão por agressão a torcedor

Neymar é punido com três jogos de suspensão por agressão a torcedor

Conselho Disciplinar da França decidiu pelo gancho nesta sexta. Brasileiro deu soco em um torcedor após a derrota do PSG na Copa da França