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Gala

Neymar comemora aniversário com festa luxuosa em Paris

Ronaldo, Luciano Huck e Angélica são algumas das celebridades que estão em Paris para comemorar com o astro da Seleção, que está acompanhado de Marquezine
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2018 às 23:32

Publicado em 04 de Fevereiro de 2018 às 23:32

Neymar completa 26 anos apenas nesta segunda-feira, mas neste domingo ele reuniu os amigos para uma festa de gala em Paris. Entre dezenas de convidados que viajaram do Brasil apenas para prestigiá-lo, o craque do PSG, que fez uma prévia da comemoração neste sábado em sua casa, esteve acompanhado da da namorada Bruna Marquezine. Ronaldo Fenômeno, Luciano Huck e Angélica, por exemplo, são algumas das celebridades que estão na França para comemorar com o astro da seleção brasileira.
Neymar e Bruna Marquezine, na festa de aniversário de 26 anos do craque Crédito: Reprodução/Instagram
Além de celebridades do mundo da moda e das artes, os boleiros marcaram presença. O time do PSG esteve bem representado com Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Lo Celso, Di María, Mbappé, Pastore e até Cavani (com quem o brasileiro entrou em conflito no início da temporada). Gabriel Jesus, que se recupera de lesão no joelho, também viajou de Manchester a Paris para prestigiar o companheiro de ataque na Seleção.
Marquinhos, Gabriel Jesus, Ronaldo e Daniel Alves representam duas gerações da Seleção na festa Crédito: Reprodução/Instagram
Cavani também marca presença em aniversário Neymar: na foto com Pastore, Di María, Lo Celso Crédito: Reprodução/Instagram

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