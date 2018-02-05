Neymar comemora aniversário com festa luxuosa em Paris

Neymar completa 26 anos apenas nesta segunda-feira, mas neste domingo ele reuniu os amigos para uma festa de gala em Paris. Entre dezenas de convidados que viajaram do Brasil apenas para prestigiá-lo, o craque do PSG, que fez uma prévia da comemoração neste sábado em sua casa, esteve acompanhado da da namorada Bruna Marquezine. Ronaldo Fenômeno, Luciano Huck e Angélica, por exemplo, são algumas das celebridades que estão na França para comemorar com o astro da seleção brasileira.