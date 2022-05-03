Negueba, ex-Flamengo, visa crescimento de rendimento do Criciúma na Série B

Negueba, jogador formado na base do Flamengo, está no Criciúma para ajudar o clube na disputa da série B do Campeonato Brasileiro. Voltando para o futebol brasileiro, o atleta falou sobre o prosseguir da temporada de 2022.- O grupo tem trabalhado muito para crescer e fazer ótimos jogos nos próximos compromissos da equipe na temporada. Temos que ter intensidade máxima para evoluirmos e chegarmos aos nossos objetivos em 2022-, relatou o jogador.
De acordo com o atleta, Negueba ressaltou a ambição de evoluir junto com o clube: -Estou motivado e confiante em fazer uma grande temporada no clube. Vou me dedicar para construir uma história de conquistas importantes no Criciúma. Estar aqui tem sido muito bom para mim-, concluiu o meio-campista.