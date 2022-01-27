Negócio fechado! Inter de Milão anuncia chegada de lateral alemão

Atual campeã italiana e líder da atual edição do Calcio, a Internazionale se reforçou ainda mais para a sequência da temporada. Nesta quinta-feira, os nerazurri anunciaram a contratação do lateral Robin Gosens, da Atalanta. O alemão de 27 anos chega por empréstimo até 31 de junho.+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães

No contrato entre os clubes, há a opção de compra fixada em 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). De acordo com a imprensa italiana, a Inter de Milão irá exercer a compra do atleta ao fim da temporada e Gosens deve assinar com os nerazzurri até 2026.

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Revelado pelo Vitesse, da Holanda, Gosens passou por Heracles e Dordrecht antes de se transferir para a Atalanta. Pela equipe de Bérgamo, jogou 157 partidas e marcou 29 gols. O lateral ganhou destaque na última edição da Eurocopa pela Alemanha e foi melhor em campo no duelo contra Portugal.