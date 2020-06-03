Napoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanhol

O meio-campista Fabián Ruiz está cada vez mais longe de um retorno ao futebol espanhol, seja para Real Madrid ou Barcelona, na próxima temporada, de acordo com a imprensa italiana. O Napoli o considera intransferível e deixou claro que o atleta só irá sair por uma proposta estimada em cerca de 100 milhões de euros (R$ 587 milhões).
Os merengues haviam pensado em tentar costurar uma operação com uma troca de jogadores em que poderia culminar na ida de Jovic e James Rodríguez para o time do San Paolo. Apesar do interesse no atacante sérvio, o clube italiano só aceita negociar o destaque do time de 24 anos por dinheiro.
Gattuso, comandante da esquadra napolitana, considera Fabián Ruiz chave na equipe e não é a favor de sua saída. O espanhol segue sem aceitar as propostas de renovação feitas pelo Napoli, mas seu vínculo com a equipe dura até 2023.E MAIS:Manchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi RobertoBarcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester CityCampeonato Russo será retomado no dia 19 de junhoBarcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter ainda E MAIS: