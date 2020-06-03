Napoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanhol

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O meio-campista Fabián Ruiz está cada vez mais longe de um retorno ao futebol espanhol, seja para Real Madrid ou Barcelona, na próxima temporada, de acordo com a imprensa italiana. O Napoli o considera intransferível e deixou claro que o atleta só irá sair por uma proposta estimada em cerca de 100 milhões de euros (R$ 587 milhões).

Os merengues haviam pensado em tentar costurar uma operação com uma troca de jogadores em que poderia culminar na ida de Jovic e James Rodríguez para o time do San Paolo. Apesar do interesse no atacante sérvio, o clube italiano só aceita negociar o destaque do time de 24 anos por dinheiro.