'Não há problemas com Griezmann, ele está bem integrado', diz Lenglet

Crédito: JAIME REINA/AFP

Mesmo sem viver uma grande fase, Antoine Griezmann é defendido por seus companheiros de equipe. Clément Lenglet, em entrevista ao "Le Parisien", fez questão de elogiar o francês.

- Antoine está bem integrado ao grupo, não há realmente nenhum problema. No campo, ele próprio sabe que pode fazer melhor. Mas não devemos esquecer suas estatísticas. Até agora nesta temporada, ele marcou 14 gols e distribuiu várias assistências (quatro). Para uma primeira temporada, não é ruim. Ele é um jogador com quem somos muito exigentes. Mas eu o vejo trabalhando duro no treinamento, ele só pode melhorar. Estou certo de que tudo ficará bem para Antoine no Barça.

Para Lenglet, a pressão de jogar no Barcelona é maior, mas quando ele voltar a marcar será idolatrado.