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'Não há problemas com Griezmann, ele está bem integrado', diz Lenglet

O zagueiro do Barcelona afirmou que 'ele marcou 14 gols e distribuiu várias assistências'...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 15:57
Crédito: JAIME REINA/AFP
Mesmo sem viver uma grande fase, Antoine Griezmann é defendido por seus companheiros de equipe. Clément Lenglet, em entrevista ao "Le Parisien", fez questão de elogiar o francês.
- Antoine está bem integrado ao grupo, não há realmente nenhum problema. No campo, ele próprio sabe que pode fazer melhor. Mas não devemos esquecer suas estatísticas. Até agora nesta temporada, ele marcou 14 gols e distribuiu várias assistências (quatro). Para uma primeira temporada, não é ruim. Ele é um jogador com quem somos muito exigentes. Mas eu o vejo trabalhando duro no treinamento, ele só pode melhorar. Estou certo de que tudo ficará bem para Antoine no Barça.
Para Lenglet, a pressão de jogar no Barcelona é maior, mas quando ele voltar a marcar será idolatrado.
- É sempre o mesmo quando um atacante do Barça não marca por dois jogos, é porque ele tem problemas. Quando ele marcar dois gols, diremos que Super-Antoine está de volta - disse.E MAIS:Próximo dos cem jogos nos Emirados Árabes, Samuel destaca ótimo momento no paísChelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West HamArsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresMilan busca manter bom momento diante do lanterna do ItalianoArsenal e Newcastle tentam contratar atacante do WolfsburgPjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no BarcelonaEx-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com Bale E MAIS:

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