Na reestreia de Roger Machado no comando, Grêmio goleia São Luiz pelo Campeonato Gaúcho

Na reestreia de Roger Machado no comando, o Grêmio goleou o São Luiz por 4 a 0, na tarde deste sábado (19), pelo Campeonato Gaúcho. Diego Souza, Rildo, Nicolas e Janderson marcaram os gols na Arena. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 17 pontos e assumiu a liderança do Estadual e seca o Ypiranga para seguir na ponta. Enquanto isso, os visitantes permanecem com 12, em 4° lugar. Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo sábado (16), pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2022. Às 16h30, o São Luiz recebe o São José. Enquanto isso, às 19h, o Grêmio visita o Internacional.DIEGO SHOWZA!O Grêmio começou a partida pressionando o São Luiz. Com a bola, o time da casa trabalhou passes e tentou infiltrar na defesa adversária. Já quando não a teve, apertou na marcação e forçou o erro dos visitantes para recuperar a posse.
Foi dessa maneira que o time chegou ao gol. No lance seguinte a ver Renan Rocha praticar boa defesa, Janderson apertou na marcação e roubou a bola. Com o passe do camisa 20, Diego Souza saiu na cara do goleiro e, com categoria, encobriu Renan e abriu o placar.
INSISTIU E CONSEGUIUO panorama do jogo não mudou depois do gol do Grêmio. O time da casa seguiu propondo as ações e o São Luiz pouco conseguiu pisar no campo de ataque. Assim, as principais chances continuaram sendo do Imortal Tricolor na Arena.
Bastante acionado, Rildo tentou diversas vezes a conclusão, porém não obteve êxito até os 35 minutos. Em lance individual, o atacante conseguiu se livrar da marcação, passou no meio de dois adversários e bateu para o fundo do gol, levando o 2 a 0 para o intervalo.
VIRA DOIS, ACABA QUATRONa volta do intervalo, o Grêmio adotou um tom mais tranquilo de jogo, mas mesmo assim, manteve o controle da partida. Assim, o São Luiz pouco deu trabalho ao goleiro Brenno.
Em um contra-ataque, o time da casa ampliou o placar com Nicolas, e já na reta final do jogo, Janderson, de pênalti, deixou o seu e concretizou a primeira vitória do clube na nova passagem de Roger Machado pelo comando.FICHA TÉCNICAGRÊMIO 4 X 0 SÃO LUIZLocal: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 19/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Cassio Pires Dornelles (RS)Cartões amarelos: Rildo, Janderson (Grêmio), Juba, Willian Goiano (São Luiz)Cartões vermelhos: -
GOLS: Diego Souza (9'/1°T) (1-0), Rildo (35'/1°T) (2-0), Nicolas (17'/2°T) (3-0), Janderson (32'/2°T) (4-0)
GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)
Brenno; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Bitello (Lucas Silva, aos 33'/2°T), Villasanti (Victor Bobsin, aos 38'/2°T) e Gabriel Silva; Janderson (Vini Paulista, aos 33'/2°T), Diego Souza (Churín, aos 0'/2°T) e Rildo (Elias, aos 22'/2°T).
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)
Renan Rocha; Lucas Carvalho, Rodrigo Milanez, Willian Goiano e Márcio Goiano (Mizael, aos 38'/2°T); Régis (Capa, aos 0'/2°T), Paulinho Santos e Jeferson Prill; Jean Dias (Paulinho Simionato, aos 20'/2°T), Juba (Taiberson, aos 20'/2°T) e Ariel Marques (Jhonatan Araújo, aos 20'/2°T).