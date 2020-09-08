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Na reedição da final da Copa de 2018, França vence a Croácia e se mantém 100% na Liga das Nações

Sem Mbappé, que testou positivo para o novo coronavírus, campeões mundiais fizeram bom jogo e chegaram aos seis pontos de seis possíveis; próximo jogo será contra Portugal...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 18:01
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Venceu e convenceu. Após bater a Suécia na estreia da Liga das Nações em um jogo morno, a França recebeu a Croácia nesta terça-feira, em Paris, e ganhou de forma convincente por 4 a 2 na reedição da final da Copa do Mundo de 2018. Griezmann, Livakovic (contra), Upamecano e Giroud fizeram para o time da casa, enquanto Lovren e Brekalo descontaram.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESSUSTO NO INÍCIOMesmo jogando em casa, a França começou a partida levando um susto. Os croatas se lançaram ao ataque francês e aos 16 minutos de jogo, abriram o placar com o zagueiro Dejan Lovren, ex-Liverpool e atualmente no Zenit, da Rússia.
VIRADA RELÂMPAGOAinda no primeiro tempo, a França conseguiu a virada. Os gols, porém, saíram apenas nos minutos finais da etapa inicial. O primeiro foi de Griezmann, que recebeu de Martial após uma linda troca de passes pela esquerda. O da virada saiu após finalização de Martial, mas a arbitragem assinalou gol contra do goleiro Livakovic.
SEGUNDO TEMPO MELHORO segundo tempo da França foi melhor que o primeiro. O time de Didier Deschamps criou mais chances e marcou mais duas vezes. Antes, porém, a Croácia empatou o jogo com Brekalo. O zagueiro Upamecano, de cabeça, fez o terceiro e Giroud, que saiu do banco, fechou a conta de pênalti.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, a seleção francesa chega aos seis pontos em dois jogos e está em segundo, atrás de Portugal, por conta do saldo de gols. Na próxima rodada da Liga das Nações, os atuais campeões mundiais encaram justamente os lusitanos, em casa, no dia 11 de outubro. A Croácia recebe a Suécia no mesmo dia.

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