Na reedição da final da Copa de 2018, França vence a Croácia e se mantém 100% na Liga das Nações

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Venceu e convenceu. Após bater a Suécia na estreia da Liga das Nações em um jogo morno, a França recebeu a Croácia nesta terça-feira, em Paris, e ganhou de forma convincente por 4 a 2 na reedição da final da Copa do Mundo de 2018. Griezmann, Livakovic (contra), Upamecano e Giroud fizeram para o time da casa, enquanto Lovren e Brekalo descontaram.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESSUSTO NO INÍCIOMesmo jogando em casa, a França começou a partida levando um susto. Os croatas se lançaram ao ataque francês e aos 16 minutos de jogo, abriram o placar com o zagueiro Dejan Lovren, ex-Liverpool e atualmente no Zenit, da Rússia.

VIRADA RELÂMPAGOAinda no primeiro tempo, a França conseguiu a virada. Os gols, porém, saíram apenas nos minutos finais da etapa inicial. O primeiro foi de Griezmann, que recebeu de Martial após uma linda troca de passes pela esquerda. O da virada saiu após finalização de Martial, mas a arbitragem assinalou gol contra do goleiro Livakovic.

SEGUNDO TEMPO MELHORO segundo tempo da França foi melhor que o primeiro. O time de Didier Deschamps criou mais chances e marcou mais duas vezes. Antes, porém, a Croácia empatou o jogo com Brekalo. O zagueiro Upamecano, de cabeça, fez o terceiro e Giroud, que saiu do banco, fechou a conta de pênalti.