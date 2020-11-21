Na briga pela liderança, Liverpool e Leicester se enfrentam pela oitava rodada da Premier League

Crédito: OLI SCARFF / AFP

No que promete ser o jogo da rodada, Liverpool e Leicester duelam neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília). A partida em Anfield pode valer a liderança para o vencedor.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAlém dos desfalques já conhecidos, o Liverpool não poderá contar com Mohamed Salah. O egípcio testou positivo para a Covid-19 e está fora da partida. Por outro lado, Klopp poderá ter o retorno de Fabinho, que está recuperado de lesão.