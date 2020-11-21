Na briga pela liderança, Liverpool e Leicester se enfrentam pela oitava rodada da Premier League

No que promete ser o jogo da rodada, Liverpool e Leicester duelam neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília). A partida em Anfield pode valer a liderança para o vencedor.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAlém dos desfalques já conhecidos, o Liverpool não poderá contar com Mohamed Salah. O egípcio testou positivo para a Covid-19 e está fora da partida. Por outro lado, Klopp poderá ter o retorno de Fabinho, que está recuperado de lesão.
Assim como na última temporada, o Leicester vive um grande momento. São seis vitórias e duas derrotas na Premier League. Com oito gols, Jamie Vardy é o destaque e disputa a artilharia da competição com Salah, Son e Calvert-Lewin, todos com a mesma quantidade de bolas na rede.