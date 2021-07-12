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Museu do Futebol dá 'folga' a camisa de Pelé e expõe manto usado por Dida nos Jogos Olímpicos

Camisa vestida pelo Rei no tricampeonato de 70 passará por processo de preservação e dará lugar temporariamente à usada por Dida nos Jogos de 1996...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 20:30
Crédito: Olga Bagatini/Museu do Futebol
O Museu do Futebol anunciou nesta segunda-feira (12) a retirada temporária de sua exposição de longa duração a mítica camisa usada por Pelé na campanha do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira em 1970, no México. No lugar da 10 do Rei, a instituição exibirá o manto vestido pelo então goleiro Dida nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.Segundo explicou a assessoria de imprensa da instituição, a escolha de Dida deve-se à exposição temporária "Tempo de Reação - 100 anos do goleiro Barbosa", que homenageia Moacyr Barbosa e os 150 anos da posição de goleiro, que ficará em cartaz até novembro. As camisas de outros goleiros e goleiras devem ocupar o local reservado à 10 de Pelé no período.
Nos Jogos Olímpicos de 1996, a Seleção Brasileira, que tinha Dida como titular de sua meta, ficou com a medalha de prata. Camisa de Dida na Olimpíada de 96 (Olga Bagatini/Museu do Futebol)CUIDADOS COM A CAMISA DO REI
A operação de "descanso" é feita para que o manto envergado por Pelé passe por um processo técnico de preservação do tecido. Ele consiste na permanência horizontal do material em ambiente escuro, com temperatura e umidade controlados para evitar o desgaste do tempo.
A troca de atrações foi feita nesta segunda-feira (12), dia em que o museu não é aberto para o público, pelos museólogos Juliana Pons e Mauricio Rafael. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e fica localizado no Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miler, s/n).

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