Muricy comenta relação com Crespo e sua atuação no mercado: 'Quem tem que decidir é o treinador'

O coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho falou sobre sua relação como técnico argentino Hernán Crespo, em entrevista ao canal do Eduardo e Tironi, no YouTube.
Segundo Muricy, tanto o treinador quanto a comissão técnica dão liberdade para as conversas, fortalecendo um ambiente mais saudável no CT da Barra Funda.
- Converso muito com o Crespo e ele me dá muita liberdade para a gente conversar. É um cara super aberto e está nos agradando muito lá no CT, e a comissão dele também é super competente. Agora com o Milton Cruz também auxiliando na transição, porque é importante demais - afirmou.
Muricy fez questão de falar também sobre sua atuação no mercado da bola. Ele afirmou que a decisão é toda da comissão técnica e não indica jogadores ao elenco são-paulino, deixando isso a cargo da parte de futebol.
- Acabou esse negócio de eu indicar jogador. Quem tem que decidir é o treinador, porque quem vai treinar o jogador é o treinador. O negócio tem que ser mais profissional. Ele sabia que ele não ia chegar aqui e ter dez, 15 reforços, ia ser com jogadores pontuais e trabalhando muito bem a base. Não temos saída, nossa saída é a base - finalizou.
Vale destacar que o São Paulo busca as contratações do meia Benítez, que está no Vasco e do volante Gabriel Neves, do Nacional (URU).