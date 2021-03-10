Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Muricy comenta relação com Crespo e sua atuação no mercado: 'Quem tem que decidir é o treinador'
futebol

Muricy comenta relação com Crespo e sua atuação no mercado: 'Quem tem que decidir é o treinador'

Coordenador do São Paulo falou sobre seu trabalho com o treinador argentino e disse que não indica mais jogadores que possam chegar ao Tricolor, deixando a função pra comissão
...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 12:00
Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O coordenador do São Paulo, Muricy Ramalho falou sobre sua relação como técnico argentino Hernán Crespo, em entrevista ao canal do Eduardo e Tironi, no YouTube.
Segundo Muricy, tanto o treinador quanto a comissão técnica dão liberdade para as conversas, fortalecendo um ambiente mais saudável no CT da Barra Funda.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Converso muito com o Crespo e ele me dá muita liberdade para a gente conversar. É um cara super aberto e está nos agradando muito lá no CT, e a comissão dele também é super competente. Agora com o Milton Cruz também auxiliando na transição, porque é importante demais - afirmou.
Muricy fez questão de falar também sobre sua atuação no mercado da bola. Ele afirmou que a decisão é toda da comissão técnica e não indica jogadores ao elenco são-paulino, deixando isso a cargo da parte de futebol.
- Acabou esse negócio de eu indicar jogador. Quem tem que decidir é o treinador, porque quem vai treinar o jogador é o treinador. O negócio tem que ser mais profissional. Ele sabia que ele não ia chegar aqui e ter dez, 15 reforços, ia ser com jogadores pontuais e trabalhando muito bem a base. Não temos saída, nossa saída é a base - finalizou.
Vale destacar que o São Paulo busca as contratações do meia Benítez, que está no Vasco e do volante Gabriel Neves, do Nacional (URU).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados