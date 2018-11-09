Moto de suspeito pela morte de Daniel está em nome de traficante

Edison e Cristiana Brittes posam em moto que está em nome de traficante Crédito: Reprodução/Instagram

O caso da morte de Daniel está se destrinchando aos poucos. A moto que pertencia a Edison Brittes Júnior, suspeito do assassinato do jogador, foi apreendida pela Polícia Civil do Paraná na manhã desta sexta-feira. Porém, o veículo está registrado no nome de Celso Alexandre Pacheco de Quevedo, condenado por tráfico de drogas e que está preso na Penitenciária Estadual, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba.

As autoridades já começaram a investigar a ligação entre o dono da motocicleta e Edison. O modelo CBR 1000, ano 2011, vale entre R$ 30 e R$ 40 mil reais.

Ainda nesta sexta-feira, Amadeu Trevisan, delegado do caso, voltou a afirmar que não houve estupro por parte do jogador. De acordo com Trevisan, o suspeito pela tortura e assassinato de Daniel caiu em contradições durante seu depoimento.

- O que a gente observa é que a palavra do indiciado se desmantelou, se desmanchou, porque a cada momento que a polícia desconstrói uma fala ele monta um outra história. Essa já é a quarta história que ele monta - afirmou o delegado, completando em seguida:

- Tenho certeza que não houve estupro, que se essa mulher tivesse gritado mais pessoas teriam ouvido. Tenho certeza de que se essa mulher acordasse da embriaguez, com o Daniel, ela poderia ter pulado a janela. Ficou evidenciado nos autos que ela estava embriagada e que só o indiciado ouviu ela gritar socorro - finalizou.

Daniel foi encontrado morto no último dia 27 em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.