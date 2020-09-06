Morato é desfalque do Bragantino para duelo contra o São Paulo

O Bragantino já tem um desfalque para o jogo de quarta-feira, diante do São Paulo. Trata-se do atacante Morato, que foi expulso contra o Palmeiras.Na reta final do confronto, o atacante agrediu o volante Danilo do Verdão, por entender que o rival estava atrasando o reinicio do confronto.
Inicialmente, o árbitro não viu a agressão, mas após ver as imagens de vídeo, não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho para Morato.
Com apenas 6 pontos, o Bragantino aparece na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro.