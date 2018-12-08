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Fantasy Game

Morador de Colatina vence liga nacional do Cartola e fatura R$ 10 mil

O capixaba Mateus Soares tirou até férias no trabalho para se dedicar ao jogo virtual

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 22:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 22:40
O Campeonato Brasileiro consagrou o Palmeiras como grande campeão, mas um flamenguista, entretanto, teve motivos de sobra para comemorar. Trata-se do capixaba Mateus Soares, de 24 anos, morador de Colatina. Comandando o time Flajuveteus FC, o rubro-negro superou mais de 424 mil adversários para ficar com o título da liga nacional do Cartola FC, fantasy game sobre futebol da Rede Globo. 
O capixaba Mateus Soares, morador de Colatina, faturou R$ 10 mil em prêmios com o fantasy game Cartola FC Crédito: Jose Renato Campos
O título do Cartola rendeu a Mateus um vale-compras no valor de R$ 10 mil. E se depender dele, familiares e amigos vão ganhar bons presentes nessa véspera de natal.
"Terá presente para todo mundo que me auxiliou. O pessoal aqui em casa acompanhando, os meus pais acompanhando o dia a dia. Vai ter presentes para todo mundo e para os amigos também", comemorou.
Nas 38 rodadas do Brasileirão, Mateus acumulou um total de 3.288,15 pontos, superando o vice-campeão em 16,50. O desempenho do capixaba impressiona pela média de pontos por rodadas em relação aos demais cartoleiros: 86,53 do campeão contra 44,01 dos demais jogadores. 
O bom desempenho de Mateus no Cartola chamou a atenção de amigos, familiares e de uma pessoa em especial: a sua chefe. Mateus tinha férias marcadas para o mês de dezembro, porém, o seu descanso foi antecipado para que ele pudesse se dedicar à reta final do Cartola.
"Em outubro, quando eu me tornei líder, a minha chefe ficou sabendo por conta dos comentários dos amigos na cidade e acabou que em uma conversa ela me parabenizou. E estava chegando perto das minhas férias, que seriam em dezembro. Ela antecipou para novembro para eu poder ficar em casa acompanhando e notícias de esporte, para eu poder estar focando mais no Cartola", contou.
Mateus revelou que o meia Lucas Paquetá, que defendeu o Flamengo no Brasileirão e está negociado com o Milan, foi o jogador mais escalado por ele. De acordo com o campeão, a receita para o sucesso é simples: escalar atletas que atuam dentro de casa.
"O medalhão que tive desde o início da temporada foi o Paquetá, e eu sempre o usava como capitão. A estratégia era usar jogadores que jogavam em casa contra times teoricamente mais fracos. Eu tracei esse objetivo para sempre manter a média. Deu certo", explica o cartoleiro
O capixaba tem ciência das dificuldades de conseguir o bicampeonato. Ele, porém, espera que no próximo ano possa fazer uma dobradinha com o Flamengo, seu time do coração.
"Que venha não só o Brasileiro, mas também uma Libertadores para o Flamengo. Meu objetivo para o  Cartola no ano que vem é chegar com o mesmo pique. Claro que a responsabilidade será maior de buscar o título", declarou Mateus. 
ENTENDA
Cartola FC
Como funciona
O primeiro passo é criar um time e montar a equipe até o horário de fechamento de cada rodada.
Acompanhar e torcer
Com o time escalado, o estágio seguinte é monitorar o desempenho dos atletas nas partidas, pois a pontuação é obtida por meio disso.
Pontuação
Ao término da rodada é hora de checar os pontos e as cartoletas (dinheiro virtual). Quanto maior a pontuação, na mesma proporção será a valorização dos jogadores.
Sobre o Cartola
Cada cartoleiro inicia o fantasy com 100 cartoletas. É necessário escolher uma tática, escalar 11 jogadores de linha mais um treinador, além de selecionar um atleta para ser o capitão da equipe. Este tem a pontuação dobrada.

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