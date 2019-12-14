Monterrey bate Al Sadd e pega Liverpool na semifinal do Mundial

Monterrey será o adversário do Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

O Monterrey será o adversário do Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes. O time mexicano aproveitou melhor as chances que teve e bateu o Al Sadd, clube comandado pelo técnico Xavi, por 3 a 2, neste sábado (14).

Vangioni, Funes Mori e Rodríguez marcaram para os mexicanos. Bounedjah e Abdelkarim fizeram para o representante do Qatar.

O Monterrey encara os Reds na próxima quarta-feira (18), às 14h30. Quem avançar pega o vencedor de Flamengo x Al Hilal.

Os mexicanos abriram o placar com um golaço de Vangioni. Ele recebeu na intermediária, arriscou de longe e acertou o ângulo esquerdo do goleiro adversário.

O segundo gol veio ainda na etapa inicial. Aos 45, Funes Mori recebeu livre na entrada da área e definiu com categoria, novamente sem chances para o arqueiro rival.

O time comandado por Xavi ainda conseguiu assustar aos 20 do segundo tempo. Bounedjah se antecipou ao zagueiro e tocou com classe, de cabeça, para diminuir.

O Monterrey ampliou aos 31, Rodríguez recebeu passe de Vangioni, bateu firme e fez o terceiro.