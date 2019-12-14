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Futebol Internacional

Monterrey bate Al Sadd e pega Liverpool na semifinal do Mundial

O time mexicano aproveitou melhor as chances que teve e bateu o Al Sadd por 3 a 2, neste sábado (14).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 19:27

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 19:27

Monterrey será o adversário do Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação
O Monterrey será o adversário do Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes. O time mexicano aproveitou melhor as chances que teve e bateu o Al Sadd, clube comandado pelo técnico Xavi, por 3 a 2, neste sábado (14).
Vangioni, Funes Mori e Rodríguez marcaram para os mexicanos. Bounedjah e Abdelkarim fizeram para o representante do Qatar.
O Monterrey encara os Reds na próxima quarta-feira (18), às 14h30. Quem avançar pega o vencedor de Flamengo x Al Hilal.

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Os mexicanos abriram o placar com um golaço de Vangioni. Ele recebeu na intermediária, arriscou de longe e acertou o ângulo esquerdo do goleiro adversário.
O segundo gol veio ainda na etapa inicial. Aos 45, Funes Mori recebeu livre na entrada da área e definiu com categoria, novamente sem chances para o arqueiro rival.
O time comandado por Xavi ainda conseguiu assustar aos 20 do segundo tempo. Bounedjah se antecipou ao zagueiro e tocou com classe, de cabeça, para diminuir.
O Monterrey ampliou aos 31, Rodríguez recebeu passe de Vangioni, bateu firme e fez o terceiro.
O Al Sadd não desistiu e conseguiu anotar mais um já no fim. Aos 43, Abdelkarim soltou a bomba à meia altura e não deu qualquer chance ao goleiro Barovero. A reação da equipe do Qatar, no entanto, parou por aí. Os mexicanos se fecharam nos minutos finais e conquistaram a vaga na semifinal.

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