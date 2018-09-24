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Modric é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

Croata superou o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 19:15

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 19:15

Temos um novo rei no futebol mundial. Nesta segunda-feira, o meia croata Luka Modric desbancou a forte concorrência de Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, e foi eleito o melhor jogador do mundo da última temporada e quebrou a hegemonia de Messi e CR7, que perdurava há dez anos. O brasileiro Kaká foi o último jogador sem ser o argentino e o português a vencer a disputa, em 2007.
Modric acabou com a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo no prêmio de melhor do mundo Crédito: Divulgação/Fifa
Modric foi o comandante do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões 2017/18, a terceira consecutiva do clube espanhol, além de vencer o Mundial de Clubes, e o principal jogador da Croácia na campanha marcante na Copa do Mundo da Rússia, quando chegou à final do torneio pela primeira vez na história.
O feito histórico e as boas atuações em solo russo, fizeram com que a Fifa o coroasse como melhor jogador do torneio, apesar do vice-campeonato. Além disso, a Uefa também premiou o croata como melhor jogador da Europa nesta temporada.

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