Mineiro 2022 já tem os semifinalistas da competição definidos

O fim de semana de futebol em Minas Gerais definiu quais times farão a semifinal do Campeonato Mineiro de 2022. Atlético-MG. Cruzeiro, Athletic e Caldense são os clubes que tentarão chegar à grande final em abril. Faltando ainda uma rodada, a única posição definida entre os quatro clubes é do Galo, que é o líder, com 25 pontos e mesmo se Cruzeiro, vice-líder e Athletic, terceiro colocado(ambos com 22 pontos) vençam e o alvinegro perca, as duas equipes ainda ficam atrás do Atlético nos critérios de desempate. A Caldense está em quarto, com 19 pontos. A grande decepção do campeonato foi o América-MG, que não se classificou, ficando longe da campanha de 2021, quando foi finalista e perdeu o titulo para o Galo apenas pelo rival ter tido vantagem na decisão, podendo jogar por dois empates. O Coelho está na sexta posição, com 14 pontos e pode chegar no máximo aos 17 pontos. Após a 11ª rodada do Mineiro, no sábado, 19 de março, os duelos semifinais devem acontecer nos nos dias 23 e 27 de março. A final será no primeiro domingo de abril, no dia 3. Copa do Brasil e Série D​Outras questões também foram definidas na rodada do fim de semana do Estadual mineiro: os dois clubes do interior na Copa do Brasil já garantidos e o terceiro representante na Série D. O Villa Nova, quinto colocado, com 15 pontos, se juntará à Caldense e Athletic no Brasileiro da Quarta Divisão do ano que vem. Por terem ficado entre os quatro melhores do Mineiro, Athletic e Caldense também disputarão a Copa do Brasil 2023.