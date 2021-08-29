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futebol

Milan dá show no primeiro tempo e goleia o Cagliari pelo Italiano

Com dois gols marcado por Giroud, Milan consegue sua segunda vitória na Serie A Italiana em goleada contra o Cagliari...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 17:57
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste domingo, o Milan colocou mais três pontos em sua conta no início desta Serie A Italiana. A equipe rossonera goleou o Cagliari por 4 a 1 no San Siro, em Milão, com dois gols de Giroud e outros dois de Sandro Tonali e Rafael Leão, enquanto os visitantes marcaram com Deiola.
Veja a tabela do ItalianoNo início da primeira etapa, o Milan já conseguiu sair na frente do placar com apenas doze minutos no relógio. A equipe da casa marcou o primeiro gol do jogo com o volante Sandro Tonali, mas recebeu a resposta do Cagliari logo depois.
Aos quinze minutos de partida, os visitantes decidiram não deixar barato, e foram ao ataque em busca do resultado. O Cagliari chegou ao empate com gol marcado pelo meio-campista Alessandro Deiola após assistência do brasileiro João Pedro.
Com menos de vinte minutos no relógio da primeira etapa, o placar já mostrava um total de três gols. Aos dezessete minutos de partida, o Milan conseguiu marcar o gol do 2 a 1 com Rafael Leão, que recebeu assistência do lateral Theo Hernández.
Ainda no primeiro tempo, o atacante Olivier Giroud, reforço do Milan para esta temporada, conseguiu fazer o seu primeiro gol oficial pela equipe aos 24 minutos. No final da etapa inicial, o francês ainda marcou mais um em cobrança de pênalti.
Os 45 minutos finais viram um confronto com o ritmo menos elevado, e o placar de 4 a 1 seguiu no marcador. Após a vitória, o Milan enfrentará a Lazio no dia 12 de setembro às 13h (de Brasília). O Cagliari também atua neste horário, mas contra o Genoa.

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