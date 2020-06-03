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futebol

Messi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesão

Argentino está com um plano de trabalho específico para retornar aos gramados. Umtiti e Ansu Fati participam de trabalho em grupo e Barcelona faz espécie de "rachão" no final...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 13:46

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:46

Crédito: Barcelona já realiza treinos em grupos como antes da paralisação (Reprodução/ Dugout
No terceiro dia de treinamentos coletivos no Barcelona, Lionel Messi foi ausência durante as atividades. O argentino trabalhou de maneira individual e específica, mas acredita-se que tudo se trata de um plano de treinamento para o camisa 10 e que não há nenhum problema referente a lesão com o craque. Com isso, o jogador trabalha para estar apto para o confronto do próximo dia 13 contra o Mallorca.
A sessão de treinamento ocorreu de forma normal e Umtiti e Ansu Fati foram as surpresas positivas do dia, uma vez que ambos estavam com trabalhos específicos nos últimos dias. Diversos jovens atletas também participaram do trabalho com a equipe principal e podem ser opções para o retorno do Campeonato Espanhol.
No final do treinamento, uma situação de jogo foi criada com um duelo entre dois times para relembrar as sensações de uma partida. Quando voltar, a LaLiga terá ficado um período de cerca de três meses sem futebol por conta dos problemas relacionados ao coronavírus na Espanha. Os clubes também terão poucos treinos em grupo para se adaptarem ao ritmo de jogo.E MAIS:Cristiano Ronaldo chega no CT com quatro horas de antecedênciaNapoli não facilita e Fabián Ruiz se distancia do futebol espanholManchester City aguarda resposta do Barcelona por Sergi RobertoBarcelona monitora jovem zagueiro espanhol do Manchester City E MAIS:

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