Messi não treina com grupo, mas informação é de que não há lesão

Crédito: Barcelona já realiza treinos em grupos como antes da paralisação (Reprodução/ Dugout

No terceiro dia de treinamentos coletivos no Barcelona, Lionel Messi foi ausência durante as atividades. O argentino trabalhou de maneira individual e específica, mas acredita-se que tudo se trata de um plano de treinamento para o camisa 10 e que não há nenhum problema referente a lesão com o craque. Com isso, o jogador trabalha para estar apto para o confronto do próximo dia 13 contra o Mallorca.

A sessão de treinamento ocorreu de forma normal e Umtiti e Ansu Fati foram as surpresas positivas do dia, uma vez que ambos estavam com trabalhos específicos nos últimos dias. Diversos jovens atletas também participaram do trabalho com a equipe principal e podem ser opções para o retorno do Campeonato Espanhol.