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Futebol Mundial

Messi doa mais de R$ 3 milhões para campanha contra Covid-19 na Argentina

O meia-atacante e capitão do Barcelona é mais um atleta a se juntar ao projeto para arrecadação de dinheiro para o combate ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 15:42

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 15:42

Messi divide e rivaliza há anos o centro das atenções no futebol com Cristiano Ronaldo
O meia-atacante e capitão do Barcelona,  Lionel Messi Crédito: AP
O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, anunciou nesta segunda-feira uma doação, através da Fundação Leo Messi, de 500 mil euros (R$ 3,15 milhões) para hospitais em seu país natal para a compra de "suprimentos de proteção para profissionais de saúde" para "lidar com a pandemia de coronavírus", conforme relatado pela Fundação Garrahan, responsável pela campanha "Juntos pela Saúde Argentina".
O meia-atacante e capitão do Barcelona é mais um atleta a se juntar ao projeto para arrecadação de dinheiro para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). "Somos muito gratos por esse reconhecimento do nosso trabalho, permitindo-nos continuar nosso compromisso com a saúde pública argentina", disse Silvia Kassab, diretora executiva da Fundación Garrahan, em um comunicado oficial.
A doação que Messi fez por meio de sua fundação teve como objetivo "a compra de suprimentos de proteção para profissionais de saúde e equipamentos para enfrentar a pandemia".
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Com o dinheiro, foram comprados e entregues respiradores de transferência, monitores multiparamétricos, bombas de infusão e computadores para hospitais na província de Santa Fé, na província de Buenos Aires e na cidade autônoma de Buenos Aires.
"Por sua vez, a aquisição de outros insumos que já foram importados e devem ser recebidos em breve: cinco equipamentos de ventilação de alta frequência e elementos de proteção para profissionais", afirmou a Fundação Garrahan.
Messi já havia feito outras doações importantes para hospitais argentinos nos últimos meses. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infectou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

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