Mesmo criticado, Luan tem apoio da comissão técnica e busca boa fase

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O meia Luan foi contratado para ser o principal jogador do Corinthians na temporada. Eleito Rei da América, o melhor jogador do continente, em 2017, o jogador, torcedor assumido do Timão, chegou com grandes expectativas. Em seu primeiro teste na Florida Cup, marcou dois gols e empolgou a torcida corintiana.

Após o torneio amistoso, ele voltou a marcar na estreia do Paulistão, contra o Botafogo-SP. Logo depois, o rendimento começou a cair. Desde então foram apenas mais dois gols - um na Libertadores e outro contra o Ituano, no último jogo antes da paralisação do estadual. Apesar de contribuir com algumas assistências na bola parada (foram duas depois da parada), as atuações não convenceram a torcida.

Na final do Campeonato Paulista, Luan, cobrador oficial de faltas do Corinthians, não bateu nenhum pênalti na decisão por penalidades máximas, o que rendeu mais críticas. Parte da torcida, já impaciente com a média de 0,19 gol por jogo, estourou de vez. Na última segunda-feira (10), o CT do Corinthians amanheceu com uma faixa de protesto direcionada ao jogador, o chamando de "pipoqueiro" e cobrando raça do camisa sete. No último jogo do Alvinegro, na derrota para o Atlético-MG por 3 a 2, no Mineirão, o técnico Tiago Nunes começou com o chileno Araos na vaga de Luan. Apesar de ter ficado entre os reservas e não ter entrado na partida, o camisa sete tem o respaldo da comissão técnica. Tiago Nunes explicou a sua decisão de tirar o meia da equipe titular e ressaltou que ele volta na próxima rodada, contra o Grêmio, fora de casa, no sábado (15), às 19h.

- O Luan pela questão física, queria preservar, ele vinha de uma intensidade física muito grande e apanhou muito nesses dois últimos jogos, saiu machucado e demos fôlego para ele, nem utilizei durante o jogo. Mas queria que eles estivesse aqui para entender o contexto da equipe e valorizar a entrada do Araos também, que tem vindo bem, e sábado ele retorna para a equipe normalmente - afirmou.

Com o apoio do elenco e dos comandantes, Luan tem tudo para virar o jogo e ser 'o cara' do Corinthians na sequência da temporada. Números de Luan pelo Corinthians Jogos: 20Gols: 5Assistências: 2