Mesmo com previsão de chuva forte, Vasco x Resende é mantido na quarta

Maracanã vai receber as semifinais do Carioca Crédito: Divulgação

Com a recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o adiamento da partida entre Vasco e Resende por conta das fortes chuvas, pela Taça Guanabara, dirigentes do Cruz-Maltino e da FERJ se reuniram nesta terça-feira, mas não conseguiram alterar a data do duelo. Por isso, a partida está confirmada para esta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30.

A reunião, que não contou com nenhum dirigente do Resende, foi realizada por Alexandre Campello, presidente do Vasco, que desejava que a partida fosse remarcada para quinta-feira, e representantes da FERJ. A mudança de data foi inviabilizada pela Polícia Militar por zelar pela segurança das torcidas, já que Flamengo e Fluminense farão a outra semifinal da Taça Guanabara no mesmo dia, também no Maracanã.