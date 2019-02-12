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Mesmo com previsão de chuva forte, Vasco x Resende é mantido na quarta

Apesar da permanência da data e horário iniciais, a Ferj reconhece que não existem plenas condições para que a partida realizada

Publicado em 

12 fev 2019 às 20:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 20:00

Maracanã vai receber as semifinais do Carioca Crédito: Divulgação
Com a recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o adiamento da partida entre Vasco e Resende por conta das fortes chuvas, pela Taça Guanabara, dirigentes do Cruz-Maltino e da FERJ se reuniram nesta terça-feira, mas não conseguiram alterar a data do duelo. Por isso, a partida está confirmada para esta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30.
> Previsão de temporal: Prefeitura do Rio sugere adiar Vasco x Resende
A reunião, que não contou com nenhum dirigente do Resende, foi realizada por Alexandre Campello, presidente do Vasco, que desejava que a partida fosse remarcada para quinta-feira, e representantes da FERJ. A mudança de data foi inviabilizada pela Polícia Militar por zelar pela segurança das torcidas, já que Flamengo e Fluminense farão a outra semifinal da Taça Guanabara no mesmo dia, também no Maracanã.
Apesar da permanência da data e horário iniciais, a própria federação reconhece que não existem plenas condições para que a partida realizada. Em tweet divulgado, a FERJ afirma que ela e o próprio Vasco não indicam que os torcedores vão para o estádio, que as vendas de ingressos foram suspensas e que o Cruz-Maltino vai buscar formas de ressarcir o torcedor que já havia adquirido sua entrada para o duelo.

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