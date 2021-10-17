Mesmo com Gómez e Weverton, Palmeiras sofre com números negativos no sistema defensivo

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

O sistema defensivo do Palmeiras não vive grande fase e apresenta números negativos na temporada. Somente no Brasileirão, são 32 gols sofridos em 25 partidas. O momento é ruim a ponto de nem Weverton e Gustavo Gómez, destaques no time, conseguirem fazer grande diferença em relação aos números.Conforme levantamento do UOL, com a dupla em campo, o Verdão foi vazado 15 vezes em 12 ocasiões, o que garante uma média de 1,25 gol/partida. A média sem eles nos demais duelos do campeonato nacional, por sua vez, é de 1,30, o que demonstra pouco impacto da presença dos jogadores.

Outro dado é o de pontos conquistados. A média em partidas com Gómez e Weverton é de apenas 1,16 contra 1,6 na ausência de algum dos dois. Essa estatística, no entanto, sofre influência do nível dos adversário enfrentados, já que a dupla costuma ser escalada nos jogos mais difíceis.Ainda assim, é possível perceber que o defensor e o goleiro não são capazes, sozinhos, de frear a fase negativa na defesa. O tema, inclusive, foi debatido mais de uma vez por Abel Ferreira durante entrevistas coletivas, mas o sinal de melhora ainda não apareceu.

Considerando que o ataque alviverde possui uma média de gols (1,48 por jogo) ainda mais alta que na última temporada, quando venceu a tríplice coroa, caso recupere a solidez defensiva, pode retomar o rumo das vitórias. No momento, são sete jogos sem triunfos, sendo cinco no Brasileirão.