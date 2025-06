Brasileiros no aguardo

Acompanhe ao vivo o sorteio das oitavas de final da Libertadores

Competição continental entrou na fase oitavas de final

Nesta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, a Conmebol irá sortear os confrontos das oitavas de final e chaveamento da Libertadores. O evento será transmitido ao vivo pela ESPN a partir das 10h30 com live no TikTok e no YouTube, e na TV fechada a partir das 12h (de Brasília).>