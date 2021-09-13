Menta projeta futuro do sub-17 do São Paulo: 'Contentes com a evolução'

Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net

O sub-17 do São Paulo vem bem na temporada, ainda disputando as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, e na primeira colocação do Grupo 5 do Campeonato Paulista, com nove pontos conquistados em três rodadas. O técnico da equipe, Menta, falou sobre o atual momento do time na temporada e também sobre o 'intercâmbio' com o time sub-20, comandado pelo técnico Alex. Com muitos jogadores indo para a categoria mais velha, muitos atletas mais novos receberam chances.

- A gente percebe claramente que há muita coisa para trabalhar com esses atletas novos, o que é normal nessa idade. No Paulista, eles estão ganhando espaço e vão, aos poucos, se firmando. A gente trabalha a parte psicológica dos meninos o tempo todo e estamos contentes em ver a evolução do nosso elenco - disse o treinador, ao site oficial do clube.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O time de Menta se destaca pelo forte poder ofensivo. No Paulista, fez 14 gols em três jogos, uma média de 4,6 gols por jogo. Na Copa do Brasil, a equipe também faz bonito e tem o melhor ataque, com 26 gols marcados em três gols. Uma incrível marca de 8,6 gols por jogo.