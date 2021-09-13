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futebol

Menta projeta futuro do sub-17 do São Paulo: 'Contentes com a evolução'

Treinador do time de base do Tricolor comentou sobre a situação da equipe na temporada, onde disputa o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 14:30
Crédito: Anderson Rodrigues/Saopaulofc.net
O sub-17 do São Paulo vem bem na temporada, ainda disputando as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, e na primeira colocação do Grupo 5 do Campeonato Paulista, com nove pontos conquistados em três rodadas. O técnico da equipe, Menta, falou sobre o atual momento do time na temporada e também sobre o 'intercâmbio' com o time sub-20, comandado pelo técnico Alex. Com muitos jogadores indo para a categoria mais velha, muitos atletas mais novos receberam chances.
- A gente percebe claramente que há muita coisa para trabalhar com esses atletas novos, o que é normal nessa idade. No Paulista, eles estão ganhando espaço e vão, aos poucos, se firmando. A gente trabalha a parte psicológica dos meninos o tempo todo e estamos contentes em ver a evolução do nosso elenco - disse o treinador, ao site oficial do clube.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O time de Menta se destaca pelo forte poder ofensivo. No Paulista, fez 14 gols em três jogos, uma média de 4,6 gols por jogo. Na Copa do Brasil, a equipe também faz bonito e tem o melhor ataque, com 26 gols marcados em três gols. Uma incrível marca de 8,6 gols por jogo.
- A equipe joga de forma bastante ofensiva e isso é uma característica que sempre tentamos levar para o campo - finalizou Menta.

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