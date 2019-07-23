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Sonho realizado

Menino é convidado a jogar bola com Messi em uma praia no Caribe

Ele e jogador argentino ficaram tão amigos que deram até uma volta de barco

Publicado em 

23 jul 2019 às 13:54

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 13:54

Menino inglês de 11 anos é convidado a jogar bola com Messi Crédito: Reprodução/mcc111000
Um menino inglês de apenas 11 anos garantiu as férias de seus sonhos. Ele estava em uma praia no Caribe, quando se viu jogando bola com Lionel Messi. Ele e jogador argentino ficaram tão amigos que deram até uma volta de barco.
"O Messi estava com a família dele na praia, e eu estava sozinho, chutando minha bola há poucos metros deles", contou Mackenzie O'Neill ao jornal argentino Ole. "Jorge, o pai dele, jogou a bola para mim e perguntou se eu queria brincar com Thiago e com Messi por 45 minutos", completou o menino, citando o filho do jogador que está com seis anos.
"Jogar com Messi foi incrível. A mulher dele traduziu nossa conversa porque ela fala inglês muito bem. Mais tarde, eu acabei nadando com ele na praia e ele ainda me levou para um passeio de barco", conta O'Neil. 
O menino contou que Messi parecia feliz de ver o filho dele brincando com outra criança na praia e que foram muito amáveis o tempo. "Depois de tudo, Messi e a sua mulher se despediram com sorrisos enormes. Nunca vou esquecê-los", afirmou o menino.

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