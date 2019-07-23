Menino é convidado a jogar bola com Messi em uma praia no Caribe

Menino inglês de 11 anos é convidado a jogar bola com Messi Crédito: Reprodução/mcc111000

Um menino inglês de apenas 11 anos garantiu as férias de seus sonhos. Ele estava em uma praia no Caribe, quando se viu jogando bola com Lionel Messi. Ele e jogador argentino ficaram tão amigos que deram até uma volta de barco.

"O Messi estava com a família dele na praia, e eu estava sozinho, chutando minha bola há poucos metros deles", contou Mackenzie O'Neill ao jornal argentino Ole. "Jorge, o pai dele, jogou a bola para mim e perguntou se eu queria brincar com Thiago e com Messi por 45 minutos", completou o menino, citando o filho do jogador que está com seis anos.

"Jogar com Messi foi incrível. A mulher dele traduziu nossa conversa porque ela fala inglês muito bem. Mais tarde, eu acabei nadando com ele na praia e ele ainda me levou para um passeio de barco", conta O'Neil.