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Mauricio Pochettino afirma estar 'aguardando projeto adequado'

Argentino está sem clube desde que foi demitido do Tottenham em novembro de 2019, mas que não tem pressa para voltar. Nome do treinador já foi especulado em diversos times...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 11:30
Crédito: AFP
O técnico Mauricio Pochettino afirmou em entrevista ao programa “Monday Night Football”, da “Sky Sports”, que segue aguardando o projeto adequado para se inserir no mercado novamente. Apesar das diversas especulações, o argentino não sabe onde será seu próximo trabalho e revelou não ter pressa.
- Preciso esperar o projeto adequado. Não vou fechar nenhuma porta. Sempre me sinto envolvido no jogo. É minha paixão, não meu trabalho. Minha energia está cheia, mas entendo que seja um bom momento para esperar. Aprendi quando era jovem que o futebol dita nosso caminho. Estou esperando o projeto certo.
Pochettino está sem clube desde novembro de 2019, quando foi demitido do Tottenham após uma sequência de maus resultados para a chegada de José Mourinho ao clube inglês. Desde então, o nome do comandante já foi vinculado com Barcelona, Real Madrid, Benfica, entre outros grandes clubes europeus.

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