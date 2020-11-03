Mauricio Pochettino afirma estar 'aguardando projeto adequado'

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O técnico Mauricio Pochettino afirmou em entrevista ao programa “Monday Night Football”, da “Sky Sports”, que segue aguardando o projeto adequado para se inserir no mercado novamente. Apesar das diversas especulações, o argentino não sabe onde será seu próximo trabalho e revelou não ter pressa.

- Preciso esperar o projeto adequado. Não vou fechar nenhuma porta. Sempre me sinto envolvido no jogo. É minha paixão, não meu trabalho. Minha energia está cheia, mas entendo que seja um bom momento para esperar. Aprendi quando era jovem que o futebol dita nosso caminho. Estou esperando o projeto certo.